﻿ Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери

17.07.2019 11:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Закон о восстановлении Нотр-Дама после пожара приняли во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери

Документ отменяет целый ряд строительных требований для ремонта собора. В частности, упрощена процедура выдачи разрешения на строительство. Также закон одобряет начатую после ЧП кампанию по сбору средств и предусматривает налоговые послабления для инвесторов, которые внесут в фонд собора сумму от 1 тысячи евро.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. В результате полностью уничтожены деревянная крыша и шпиль, поврежден каменный свод.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери

Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Закон о восстановлении Нотр-Дама после пожара приняли во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске к 2020 году откроют мультимедийный светомузыкальный фонтан на воде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика