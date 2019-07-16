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Принят закон о реставрации собора Парижской Богоматери
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Закон о восстановлении Нотр-Дама после пожара приняли во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ отменяет целый ряд строительных требований для ремонта собора. В частности, упрощена процедура выдачи разрешения на строительство. Также закон одобряет начатую после ЧП кампанию по сбору средств и предусматривает налоговые послабления для инвесторов, которые внесут в фонд собора сумму от 1 тысячи евро.
Напомним, пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. В результате полностью уничтожены деревянная крыша и шпиль, поврежден каменный свод.
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Новости Франции. Закон о восстановлении Нотр-Дама после пожара приняли во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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