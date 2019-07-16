Председателем Еврокомиссии избрали министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен

Источник материала: СТВ

Европарламент избрал на пост председателя Еврокомиссии министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ее кандидатуру проголосовали 383 депутата, против высказались 327.

Поскольку полномочия нынешнего руководителя ЕК заканчиваются в конце октября 2019 года, Урсула фон дер Ляйен займет это место в ноябре и будет исполнять обязанности в течение пяти лет. Она станет первой женщиной на посту председателя Еврокомиссии.











