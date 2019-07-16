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Гидросамолёт потерпел крушение в Канаде: три человека погибли, четверо пропали без вести

17.07.2019 11:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Три человека погибли и еще четверо пропали без вести в результате крушения гидросамолета в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Воздушное судно вылетело ночью из Квебека к озеру Мистатин и утром должно было вернуться. Однако на следующий день в озере были обнаружены обломки летательного аппарата. Причины инцидента пока не установлены.

Гидросамолёт потерпел крушение в Канаде: три человека погибли, четверо пропали без вести

Гидросамолёт потерпел крушение в Канаде: три человека погибли, четверо пропали без вести

Гидросамолёт потерпел крушение в Канаде: три человека погибли, четверо пропали без вести

Гидросамолёт потерпел крушение в Канаде: три человека погибли, четверо пропали без вести

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Новости Канады. Три человека погибли и еще четверо пропали без вести в результате крушения гидросамолета в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП...
 
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