Гидросамолёт потерпел крушение в Канаде: три человека погибли, четверо пропали без вести

Источник материала: СТВ

Новости Канады. Три человека погибли и еще четверо пропали без вести в результате крушения гидросамолета в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Воздушное судно вылетело ночью из Квебека к озеру Мистатин и утром должно было вернуться. Однако на следующий день в озере были обнаружены обломки летательного аппарата. Причины инцидента пока не установлены.















