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В Индии от наводнения пострадали более 5 миллионов жителей

17.07.2019 11:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Более 5 миллионов человек оказались в зоне бедствия в индийском штате Ассам, который уже около месяца находится во власти ливневых дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затоплены 30 из 33 округов штата. Несколько тысяч населенных пунктов в воде по крыши. Лишь по предварительным данным, жертвами стихии стали 20 человек. Спасатели и военные вывозят людей в безопасные места. Эвакуацию усложняет разрушенная из-за дождей инфраструктура.

В Индии от наводнения пострадали более 5 миллионов жителей

В Индии от наводнения пострадали более 5 миллионов жителей

В Индии от наводнения пострадали более 5 миллионов жителей

В Индии от наводнения пострадали более 5 миллионов жителей

В Индии от наводнения пострадали более 5 миллионов жителей

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Новости Индии. Более 5 миллионов человек оказались в зоне бедствия в индийском штате Ассам, который уже около месяца находится во власти ливневых дождей, сообщили в...
 
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