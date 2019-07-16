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В Индии от наводнения пострадали более 5 миллионов жителей
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Более 5 миллионов человек оказались в зоне бедствия в индийском штате Ассам, который уже около месяца находится во власти ливневых дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затоплены 30 из 33 округов штата. Несколько тысяч населенных пунктов в воде по крыши. Лишь по предварительным данным, жертвами стихии стали 20 человек. Спасатели и военные вывозят людей в безопасные места. Эвакуацию усложняет разрушенная из-за дождей инфраструктура.
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Новости Индии. Более 5 миллионов человек оказались в зоне бедствия в индийском штате Ассам, который уже около месяца находится во власти ливневых дождей, сообщили в...
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