В Индии от наводнения пострадали более 5 миллионов жителей

Источник материала: СТВ

Новости Индии. Более 5 миллионов человек оказались в зоне бедствия в индийском штате Ассам, который уже около месяца находится во власти ливневых дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затоплены 30 из 33 округов штата. Несколько тысяч населенных пунктов в воде по крыши. Лишь по предварительным данным, жертвами стихии стали 20 человек. Спасатели и военные вывозят людей в безопасные места. Эвакуацию усложняет разрушенная из-за дождей инфраструктура.



















