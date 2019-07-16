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Так это же Скарлетт Йоханссон! Поклонники не узнали Пелагею
Источник материала: СТВ
Популярная певица Пелагея поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из отпуска. Девушка позирует в вязаном сарафане на пляже.
Фото собрало почти 30 тысяч лайков, а фанаты оставили множество комментариев и отметили, что певица изменилась.
«Пелагеюшка, вы прекрасны! Красота внутри и снаружи!»,
«Красивое фото прекрасной, неподражаемой Пелагеи, которой восхищаются как мужчины, так и женщины всех возрастов и, конечно, дети преклоняются перед её обаянием и талантом»,
«Очень красивая фотография… Сарафан просто шедевр!»
«Да здравствует талант, молодость, красота!!! Пожалуйста, ничего в себе не меняйте... «Нет предела совершенству» – это не про Вас».
Также фанаты отметили, что певица очень похожа на Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон.
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Популярная певица Пелагея поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из отпуска. Девушка позирует в вязаном сарафане на пляже. Фото собрало почти 30 тысяч...
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