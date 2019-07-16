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Так это же Скарлетт Йоханссон! Поклонники не узнали Пелагею

17.07.2019 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Популярная певица Пелагея поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из отпуска. Девушка позирует в вязаном сарафане на пляже.

Фото собрало почти 30 тысяч лайков, а фанаты оставили множество комментариев и отметили, что певица изменилась.

Так это же Скарлетт Йоханссон! Поклонники не узнали Пелагею
Фото: instagram.com/pelageya_insta

«Пелагеюшка, вы прекрасны! Красота внутри и снаружи!»,

«Красивое фото прекрасной, неподражаемой Пелагеи, которой восхищаются как мужчины, так и женщины всех возрастов и, конечно, дети преклоняются перед её обаянием и талантом»,

«Очень красивая фотография… Сарафан просто шедевр!»

«Да здравствует талант, молодость, красота!!! Пожалуйста, ничего в себе не меняйте... «Нет предела совершенству» – это не про Вас».

Также фанаты отметили, что певица очень похожа на Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон.

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Так это же Скарлетт Йоханссон! Поклонники не узнали Пелагею
Фото: instagram.com/charlizeafrica

Так это же Скарлетт Йоханссон! Поклонники не узнали Пелагею
Фото: instagram.com/seriouslyscarlett

Люди в материале: Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Пелагея
 
 
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Популярная певица Пелагея поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из отпуска. Девушка позирует в вязаном сарафане на пляже. Фото собрало почти 30 тысяч...
 
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