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Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае

17.07.2019 11:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Слабонервным не ходить! В Китае открыли «бьющийся» стеклянный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переправу, способную пощекотать нервы даже самым смелым путешественникам, установили в провинции Гуйчжоу на 200-метровой высоте.

Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае

Оснащенное технологиями 5D, стекло с шумом трескается под ногами, а уже через мгновение под ним, словно в прозрачной реке, проплывают рыбы.

К слову, это не первый подобный мост, установленный в Китае. Их уже около 10 по всей стране.

Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае

Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае

Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае

Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае

Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае

Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае

Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае

Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае

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Новости Китая. Слабонервным не ходить! В Китае открыли «бьющийся» стеклянный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переправу, способную пощекотать...
 
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