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Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Слабонервным не ходить! В Китае открыли «бьющийся» стеклянный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переправу, способную пощекотать нервы даже самым смелым путешественникам, установили в провинции Гуйчжоу на 200-метровой высоте.
Оснащенное технологиями 5D, стекло с шумом трескается под ногами, а уже через мгновение под ним, словно в прозрачной реке, проплывают рыбы.
К слову, это не первый подобный мост, установленный в Китае. Их уже около 10 по всей стране.
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Новости Китая. Слабонервным не ходить! В Китае открыли «бьющийся» стеклянный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переправу, способную пощекотать...
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