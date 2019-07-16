Не для слабонервных: «бьющийся» стеклянный мост открыли в Китае

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Слабонервным не ходить! В Китае открыли «бьющийся» стеклянный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переправу, способную пощекотать нервы даже самым смелым путешественникам, установили в провинции Гуйчжоу на 200-метровой высоте.





Оснащенное технологиями 5D, стекло с шумом трескается под ногами, а уже через мгновение под ним, словно в прозрачной реке, проплывают рыбы.

К слову, это не первый подобный мост, установленный в Китае. Их уже около 10 по всей стране.































