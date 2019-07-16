ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое обвиняемых, двое подозреваемых. Как идет следствие по делу о взрывах во время салюта в Минске

17.07.2019 12:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Двое обвиняемых, двое подозреваемых. Как идет следствие по делу о взрывах во время салюта в МинскеМинске">

фото: nn.by

По делу о взрывах во время салюта в Минске предъявлено обвинение двум россиянам.В среду об этом сообщило посольство России в Беларуси. Позже СК подтвердил эту информацию, добавив, что еще два лица находятся в статусе подозреваемых.

3 июля во время праздничного салюта в честь Дня независимости в Минске произошел взрыв фейерверочных изделий. В результате погибла женщина, еще 10 человек пострадали.

Салютные установки и непосредственного фейерверки были поставлены Минобороны российским ОАО "Пиро-Росс". 4 июля два представителя этой фирмы были задержаны в Минске. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 ("Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека") Уголовного кодекса Беларуси.

Как сообщает СК, еще два человека находятся в статусе подозреваемых.

Следствие продолжается. Госкомитету судебных экспертиз поручено провести взрывотехническую экспертизу «для определения причины и механизма развития взрывов». СК также просит очевидцев, снимавших взрывы на видео, обратиться к следователям и предоставить имеющиеся материалы.

Ранее Следственный комитет озвучивал несколько приоритетных версий ЧП, в том числе главную

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По делу о взрывах во время салюта в Минске предъявлено обвинение двум россиянам.В среду об этом сообщило посольство России в Беларуси. Позже СК подтвердил эту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предприятие в Барановичском районе превратило участок под товарное сельское хозяйство в свалку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика