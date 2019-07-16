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Двое обвиняемых, двое подозреваемых. Как идет следствие по делу о взрывах во время салюта в Минске
17.07.2019 12:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
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фото: nn.by
По делу о взрывах во время салюта в Минске предъявлено обвинение двум россиянам.В среду об этом сообщило посольство России в Беларуси. Позже СК подтвердил эту информацию, добавив, что еще два лица находятся в статусе подозреваемых.
3 июля во время праздничного салюта в честь Дня независимости в Минске произошел взрыв фейерверочных изделий. В результате погибла женщина, еще 10 человек пострадали.
Салютные установки и непосредственного фейерверки были поставлены Минобороны российским ОАО "Пиро-Росс". 4 июля два представителя этой фирмы были задержаны в Минске. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 ("Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека") Уголовного кодекса Беларуси.
Как сообщает СК, еще два человека находятся в статусе подозреваемых.
Следствие продолжается. Госкомитету судебных экспертиз поручено провести взрывотехническую экспертизу «для определения причины и механизма развития взрывов». СК также просит очевидцев, снимавших взрывы на видео, обратиться к следователям и предоставить имеющиеся материалы.
Ранее Следственный комитет озвучивал несколько приоритетных версий ЧП,
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По делу о взрывах во время салюта в Минске предъявлено обвинение двум россиянам.В среду об этом сообщило посольство России в Беларуси. Позже СК подтвердил эту...
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