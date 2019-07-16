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Заложники Путина: украинским морякам продлили арест

17.07.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лефортовский суд Москвы рассмотривает в среду продление ареста украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года. В России их обвиняют якобы в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по сговору.



Всего под арестом находятся 24 моряка. Два заседания по ним прошли в 10:00 и еще два назначены на 14:00. Во время утренних заседаний арест был продлен. Об этом ходатайствовали следователи.

Ранее уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова допускала, что сегодня моряков отпустят.

В Киеве считают арестованных моряков военнопленными. Накануне в ходе встречи омбудсменов России и Украины Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой обсуждался вопрос с моряками. Денисова передала в Россию список со 150 задержанными украинцами, обмена которых хотел бы добиваться Киев. В этот список включены и арестованные моряки.

Напомним, украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

В России моряков обвинили в незаконном пересечении границы по предварительному сговору. 
 
 
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Лефортовский суд Москвы рассмотривает в среду продление ареста украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года. В России их обвиняют якобы в...
 
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