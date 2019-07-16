Заложники Путина: украинским морякам продлили арест









Всего под арестом находятся 24 моряка. Два заседания по ним прошли в 10:00 и еще два назначены на 14:00. Во время утренних заседаний арест был продлен. Об этом ходатайствовали следователи.





Ранее уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова допускала, что сегодня моряков отпустят.





В Киеве считают арестованных моряков военнопленными. Накануне в ходе встречи омбудсменов России и Украины Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой обсуждался вопрос с моряками. Денисова передала в Россию список со 150 задержанными украинцами, обмена которых хотел бы добиваться Киев. В этот список включены и арестованные моряки.





Напомним, украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.





В России моряков обвинили в незаконном пересечении границы по предварительному сговору.







