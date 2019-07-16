







Об этом сообщает малайзийская газета New Straits Times со ссылкой на источники.





По данным источника, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, процедура оформления завершилась 1 июля. Причина расторжения брака остается неизвестной.





Согласно документам, просочившимся в сеть, пара развелась по строжайшим правилам ислама: 49-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина не смогут пожениться вновь.





Напомним, свадьба короля и модели состоялась 22 ноября 2018 года в Подмосковье. Для Мухаммада V этот брак был не первым, однако до встречи с Воеводиной он был в разводе более десяти лет.





6 января 2019 года Мухаммад V отрекся от престола. Решение об отречении вступило в силу немедленно. Он занимал трон с 2016 года.









Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, на тот момент ей было 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась фотографией, а также дизайном одежды, купальников и аксессуаров. Для брака с малайзийским королем она приняла ислам.