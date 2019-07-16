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Что мешает нормализации отношений Беларуси с США

17.07.2019 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты отмечают тенденцию противоречивой нормализации отношений между Минском и Вашингтоном.

Что мешает нормализации отношений Беларуси с США
С одной стороны, происходит расширение и углубление контактов в сфере политики, безопасности, экономики. А с другой — взаимодействие тормозится инерцией принятых ранее законодательных актов и практик их имплементации.

Это отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра», в котором анализируются события мая-июня текущего года.

В ряду двусторонних встреч и переговоров эксперты особо выделяют совместное мероприятие в память о жертвах нацистского геноцида еврейского населения, которое прошло 1 мая, в рамках визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко в Вашингтон. Подобная инициатива была реализована впервые в истории белорусско-американских отношений.

В мероприятии, организаторами которого стали МИД Беларуси, Госдепартамент США, а также посольство Беларуси в Соединенных Штатах, приняло участие более 100 человек, среди которых представители Госдепа и других органов государственного управления США, еврейских организаций, дипломаты, журналисты.

Еще одно совместное белорусско-американское памятное мероприятие по случаю 75-летия уничтожения Минского гетто состоялось 29 мая в Нью-Йорке по инициативе Постоянного представительства Беларуси при ООН. 

Участие в нем приняли Временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, руководители дипломатических миссий государств-членов ООН, вовлеченных во Вторую мировую войну, представители международных еврейских и американских организаций, студенты ряда учебных заведений США, представители белорусской диаспоры.


Аналитики отмечают, что усилению интенсивности коммуникации между двумя странами способствует и заключение формальных договоренностей. Например, подписание 21 мая в МИД Беларуси меморандумов о сотрудничестве между Государственным пограничным комитетом, Государственным таможенным комитетом, МВД, Следственным комитетом Беларуси и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (DEA). 

На фоне в целом не очень тесных отношений между Минском и Вашингтоном — стороны находятся только в начале процесса нормализации — подписание таких документов можно считать серьезным шагом навстречу друг другу.

Однако, отмечают эксперты «Минского диалога», вместе с процессом нормализации отношений продолжает сказываться инерция прежнего конфронтационного периода, багаж которого в виде все еще действующих норм и решений входит в противоречие с интересами двух стран и фактической практикой взаимодействия. Пример этого — продление Дональдом Трампом еще на год санкций в отношении ряда белорусских чиновников. 

Согласно сопроводительному письму американского президента в Конгресс, «действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов или институтов в Беларуси, нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, а также участие в коррупционных процессах продолжают представлять необычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».


Негативным фактором в отношениях продолжала оставаться тема возможного размещения в Польше постоянной американской военной базы, переговоры о которой ведутся несколько месяцев. Очередной информационный всплеск по этому поводу был связан с визитом президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон в середине июня и подписанием польско-американской декларации в сфере обороны. 

И хотя этот документ не предполагает создание военной базы и какого-либо существенного расширения американского контингента в Польше, это событие заставило официальный Минск еще раз выразить свои опасения.

По словам Владимира Макея, планы размещения в Польше дополнительного американского контингента на постоянной основе «глубоко ошибочны»; «такое военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе». 

По мнению министра, усиление военного присутствия НАТО на западных рубежах Беларуси с высокой долей вероятности вызовет симметричные ответные шаги по другую сторону границы. В данном случае имеется в виду необходимость для Минска солидаризироваться со своим союзником Россией в ответе на действия США. 

Такой ситуации Беларусь хотела бы избежать.

Однако, по мнению экспертов, количество и качество контактов будет постепенно увеличиваться. Поскольку решение о возвращении послов и восстановлении полноценных дипломатических отношений, судя по всему, принято, и сняты последние формальные преграды на этом пути, стороны будут усиливать дипломатическое взаимодействие. 

Однако этот процесс имеет свою бюрократическую сторону, и назначение послов в Вашингтон и Минск может растянуться на год-полтора. Быстрой экономической отдачи от нормализации отношений также не будет ввиду слабой заинтересованности США в белорусском рынке и слабой конкурентоспособности белорусских товаров на американском рынке.


Справка. По данным Белстата, за январь-апрель товарооборот в торговле с США вырос на 5,8% к аналогичному периоду прошлого года и составил 224,9 млн долларов. При этом импорт вырос на 16,7%, а экспорт снизился на 14%. Сальдо сложилось отрицательное в размере 94,5 млн долларов.  (Данные о внешней торговле Республики Беларусь по отдельным странам в январе–апреле 2019 г.

По информации Министерства спорта и туризма, с начала действия в Беларуси в феврале 2017 года безвизового режима для граждан 80 государств в страну через национальный аэропорт Минск въехало 16,8 тыс. граждан США. Это четвертая позиция после граждан Германии (40 тыс.), Италии (22 тыс.) и Польши (21,8 тыс.).
 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты отмечают тенденцию противоречивой нормализации отношений между Минском и Вашингтоном.
 
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