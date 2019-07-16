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В Бельгии "отменили" девственность. А что у нас?

17.07.2019 12:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бельгийский союз врачей официально призвал коллег прекратить практику тестирования девушек на девственность с выдачей соответствующих сертификатов.



Да-да, такая практика в Бельгии имеет место. И не только в Бельгии. Молодые женщины в ряде европейских стран иногда приходят перед свадьбой к гинекологу за свидетельством о девственности. В ЕС давно ведётся дискуссия по этому поводу, и вот, наконец, Бельгийский союз врачей сказал своё веское слово.

В официальной рекомендации практика тестирования на девственность названа делом «бесполезным для здоровья, не имеющим научной актуальности и несущим серьезные потенциальные последствия для благополучия пациента».

«В действительности, медицинское обследование не может с уверенностью определить, является ли человек сексуально активным или нет», – говорится в заявлении Союза. 

Медики хорошо знают, что во многих случаях девственная плева не разрывается во время первого соития и установить со 100% уверенностью факт девственности на сегодня невозможно, подчёркивают авторы заявления.

– Я в восторге от этой рекомендации, – призналась журналистам Франсуаза Круйен, гинеколог из бельгийского городка Морланвельц. – Я против выдачи сертификатов девственности и неохотно делала это в прошлом, когда мне казалось, что женщина рискует большим, если я откажусь от выдачи сертификата, чем, если бы я его выдала.

Теперь, по её словам, она может «скрыться» за этой новой правовой базой.

Кстати, рекомендация бельгийских врачей вытекает из доклада Всемирной организации здравоохранения, опубликованного в октябре 2018 года, в котором сделан вывод о том, что тестирование на девственность «не имеет научных достоинств или клинических показаний» и является «ненужным с медицинской точки зрения и ненадежным», а также потенциально «болезненным, унизительным и травмирующим».

Хотя некоторым девушкам такой сертификат бывает очень кстати. Не так давно в Бельгии разразился скандал: студентка из Антверпена по имени Ноэль вывесила на сайте одного из эскорт-агентств объявление, что выставляет на продажу свою девственность и хочет получить за неё не менее 2,8 миллионов евро.

Однако ставки на право первой ночи росли не бойко, и в итоге, после двух месяцев торгов, девушка приняла предложение от тайного покупателя, остановившись на сумме 45 тысяч. До того, как воспользоваться «покупкой», победитель торгов получил сертификат от врачей, подтверждающий, что Ноэль – девственница.


А что у нас?


Этой зимой в Беларуси разразился не менее громкий скандал, хотя и по другому поводу: ученицам одного из профессиональных лицеев в Минской области, не достигшим 16 лет, после планового медосмотра у гинеколога пришлось идти к следователям и отвечать на неудобные вопросы о своей личной жизни.

В феврале начальник отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома Евгений Дубаневич на коллегии Главного управления образования столицы заявил о том, что это никакое не нарушение фундаментальных прав человека, и что медики после плановых медосмотров будут обязаны информировать милицию о фактах половой жизни школьниц младше 16 лет.

В обществе заявление Дубаневича вызвало шок. Перспектива «тестов на девственность», подобных тем, что проводятся в Афганистане, Индонезии, Таджикистане и других интересных странах, привела белорусов в негодование. 

В итоге властям пришлось отдуваться за говорливого милицейского начальника.
 
 
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Бельгийский союз врачей официально призвал коллег прекратить практику тестирования девушек на девственность с выдачей соответствующих сертификатов.
 
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