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Ремонт: на станциях метро "Восток" и "Октябрьская" некоторые выходы будут закрыты

17.07.2019 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает metropoliten.by
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С целью проведения работ по ремонту облицовки стен, парапета и ступеней выходов № 2-2 и 4-2 станции «Восток», указанные выходы будут закрыты: выход 2-2 в период с 17 июля по 27 июля 2019 года, выход 4-2 в период с 22 июля по 2 августа 2019 года. 

Также для проведения работ по ремонту основания ногоочистительных решеток в период с 18 июля по 27 июля 2019 года будет закрыт выход № 2-2 станции «Октябрьская». 
 
 
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