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Ремонт: на станциях метро "Восток" и "Октябрьская" некоторые выходы будут закрыты
Источник материала: Партизан
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С целью проведения работ по ремонту облицовки стен, парапета и ступеней выходов № 2-2 и 4-2 станции «Восток», указанные выходы будут закрыты: выход 2-2 в период с 17 июля по 27 июля 2019 года, выход 4-2 в период с 22 июля по 2 августа 2019 года.
Также для проведения работ по ремонту основания ногоочистительных решеток в период с 18 июля по 27 июля 2019 года будет закрыт выход № 2-2 станции «Октябрьская».
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Об этом сообщает metropoliten.by
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