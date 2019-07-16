С целью проведения работ по ремонту облицовки стен, парапета и ступеней выходов № 2-2 и 4-2 станции «Восток», указанные выходы будут закрыты: выход 2-2 в период с 17 июля по 27 июля 2019 года, выход 4-2 в период с 22 июля по 2 августа 2019 года.





Также для проведения работ по ремонту основания ногоочистительных решеток в период с 18 июля по 27 июля 2019 года будет закрыт выход № 2-2 станции «Октябрьская».



