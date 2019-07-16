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Что почем на Комаровке? Ежевика подскочила до 18 рублей, голубика и лисички подешевели до 10

17.07.2019 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прилавках столичного рынка уже чаще можно найти голубику и лисички. Цены на них снизились, а вот ежевика напротив подскочила в цене.
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Корреспондент агентства «Минск-Новости» прогулялась по Комаровке, чтобы посмотреть, какие товары упали в цене, а какие, наоборот, подорожали.

Голубики, чрезвычайно полезной для здоровья ягоды, на рынке полно. Если еще неделю назад цена за килограмм достигала 12 руб., то сегодня садовую отдают от 10 руб. Ежевика, наоборот, подорожала. Теперь она по 18 руб.

Бруснику продают по 8 руб. за кило, цены на малину от 7 до 10 руб. Чернику предлагают от 5 руб. за кг, крыжовник и вишню — от 4. Много на Комаровке красной и черной смородины — от 1,5 руб. за 0,5 л.

Черешни на рынке по-прежнему богатый выбор. Стоит в среднем по 5–7 руб. за 1 кг. Все еще красуется на прилавках клубника. Ягоды мало, соответственно, и ценник на нее растет. Просят за нее в среднем 8 руб., крупная и красивая обойдется намного дороже — в 15 руб.

Не могут не радовать цены на сочные дыни: за 1 кг «торпеды» просят от 1 руб., «колхозницы» — от 3 руб. Упали в цене и арбузы: от 1,5 руб. за кило.

Впечатляет изобилие всех сортов абрикосов, а также их стоимость. Фрукт можно найти от 2,5 руб. В среднем продают по 3,5 руб.

Нектарины доступы по 2,9 руб., обычные и инжирные персики — от 3,5 руб. Слива небольшая желтая — от 2,8 руб., крупная бордово-фиолетовая — по 6,5 руб.

Приятные новости для любителей грибов: на прилавках сезонного рынка настоящие горы лисичек. Цены от 10–14 руб. за кило. Шампиньоны продают по 4–5 руб. за 1 кг. 


Нашлись здесь и белые грибы. Продают их в коробочках или стаканах. Коробка весом около 300 г обойдется в 15 руб. Правда, продавцы, как только начинаешь интересоваться ценой или весом, предлагают купить за 10 руб. Поэтому не спешите сразу рассчитываться. Торгуйтесь!

Томаты в среднем по 3,5 руб., огурчики и молодые кабачки — по рублю за кило, баклажаны — по 3 руб., а перец — от 2,3 руб. за 1 кг.

Меньше чем за рубль можно купить молодой картофель, которого на Комаровке большой выбор. Все зависит от размера и сорта: за мелкий просят от 49 коп. за кило, средний и большой — от 1 руб.

Зелени также много: руккола — 2 руб. за 100 г, базилик и щавель — 1 руб., укроп, петрушка, лук — по 50 коп за 100 г.
 
Теги: Минск
 
 
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На прилавках столичного рынка уже чаще можно найти голубику и лисички. Цены на них снизились, а вот ежевика напротив подскочила в цене.
 
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