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Сходить в ресторан и не заплатить за ужин. Что будет?

17.07.2019 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока в обществе идут споры о том, кто нынче должен платить за ужин в ресторане: мужчина, женщина или оба поровну, Myfin.by решил выяснить, что будет, если никто не заплатит по счету.



Оказывается, дело может закончиться не только вызовом милиции и составлением протокола, но и погоней официантом за нарушителем. На законных основаниях! 

Большинство заведений вызывают милицию

Администрации белорусских заведений общепита по-разному реагируют на проблемную ситуацию. В некоторых заведениях пытаются найти компромисс с неплательщиком: например, чтобы неоплаченная сумма была включена в счет в следующий раз. Вещи в залог сотрудники заведений стараются не брать. 

Бывает, что, во избежание разбирательств с милицией, администрация решает сама погасить задолженность клиента.

В большинстве же случаев без вызова милиции не обходится. По закону неоплата счета в заведении общепита – это правонарушение, и за такой проступок предусмотрена административная ответственность. Поэтому сотрудник милиции не только обяжет нерадивого клиента оплатить счет, но и составит протокол об административном правонарушении.


За неоплаченный счет можно получить и уголовную ответственность

Интересно, что тяжесть преступления будет характеризоваться суммой неоплаченного счета. Если эта сумма не превышает 10 базовых величин (255 рублей), то нарушителя ждет штраф в размере до пятидесяти базовых (1 275 рублей) и ответсвенность по ст. 10.7 КоАП Беларуси.

Чтобы получить уголовную ответственность, ущерб должен быть оценен как значительный. А значительным ущербом в значительном размере в статьях Уголовного кодекса признается ущерб на сумму в 40 и более базовых величин, ущербом в крупном размере – на 250 и более базовых, ущербом в особо крупном размере – 1000 и более базовых.

Таким образом, если размер ущерба составит 1 020 рублей и более, наступит ответственность по ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество).

Тогда недоплатившего ждет наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или даже ограничение/лишение свободы на срок до трех лет.

Что будет, если сделать это снова?

Сложно представить, зачем человеку снова неоплачивать счет и опять привлекать к себе внимание правоохранительных органов, но закон дает ответ и на этот вопрос.

Ч.2 ст. 209 УК РБ предусматривает, что мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением/лишением свободы на срок до четырех лет.


Вас задерживает официант? Это законно!

Важно помнить, что задержать неплательщика может и официант или даже повар. Так, правом на задержание лица, совершившего преступное деяние, наряду со специально уполномоченными лицами имеют также потерпевшие и другие граждане (ч. 3 ст. 35 УК РБ).

Другими словами, если злоумышленник, не оплативший счет, убегает, разыскать и задержать его имеют право как сотрудники милиции, так и пострадавшие лица – в нашем случае официант или любой другой сотрудник ресторана.
 
 
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Пока в обществе идут споры о том, кто нынче должен платить за ужин в ресторане: мужчина, женщина или оба поровну, Myfin.by решил выяснить, что будет, если никто не...
 
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