В переулке Козлова на землю упало ограждение балкона. Жители: «Капремонт постоянно переносят»

Источник материала: Tut.by

В Минске в переулке Козлова обвалилось ограждение балкона на третьем этаже одного из домов. Об этом TUT.BY сообщили местные жители.



Коллаж из двух снимков от местного жителя. На фото слева — балкон без ограждения на третьем этаже. На фото лучше видно, что место под балконом обнесли лентой. Фото: Егор Полуянчик

Ограждение балкона на третьем этаже дома № 16 в переулке Козлова обрушилось поздно вечером во вторник, 16 июля.

Житель квартиры на втором этаже Егор Полуянчик рассказывает, что около 23 часов раздался сильный грохот.

— Увидели, что обрушилось ограждение — оно свисало на металлическом штыре, соседи позвонили в 115. Минут через сорок приехала помощь, сосед давал прибывшим болгарку, чтобы они могли отпилить остатки ограды.

Собеседник считает: то, что никто не пострадал — большая удача.

— В квартире, где у балкона упало ограждение, живет пожилая женщина, ее все называют тетя Таня. Она плохо себя чувствует, поэтому не выходит на улицу. Много времени она проводит на этом балконе: ее даже Яндекс.Панорамы там сфотографировали несколько раз. Балкону очень нужен ремонт.

И правда: на Яндекс.Панорамах за 2019 и 2014 годы можно рассмотреть и ограждение (еще целое), и женщину, которая стоит на балконе.



Снимок 2019 года. Фото: «Яндекс Карты»

И Егор, и его соседи Александр и Юлия Карнач говорят, что состояние балкона удручающее.

— Лет 10 или 15 назад несколько балконов в доме укрепляли, но у тети Тани балкон тогда обследовали и сказали, что все хорошо, менять ничего не надо, — вспоминает жительница дома Юлия.

Местные жители добавляют, что ждут капитального ремонта всего дома уже много лет. Само здание построено в середине 1960-х.

— По плану капитальный ремонт должен был пройти в 2008 году, потом дату капремонта на доме закрасили и изменили на 2014-й, потом замазали и это, с тех пор никакого ориентира нет. Правда, несколько лет назад в подъездах освежили краску, а в середине прошлого месяца починили козырек подъезда, — объясняет Егор.



Снимок 2014 года. Фото: Яндекс.Карты

В производственном отделе КУП «ЖКХ Партизанского района Минска» рассказали, что в курсе ситуации.

— Дело в коррозии закладных деталей — к ним приваривается ограждение. Утром подрядчик выезжал на место, будут устанавливать ограждение в срочном порядке. Правда, утром двери хозяева квартиры нам не открыли.

В другом отделе той же организации отметили, что последний капитальный ремонт дома был в 1985 году. В плане капитального ремонта на 2019-2020 годы дома № 16 в переулке Козлова нет.