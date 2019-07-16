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Сталкер убил 17-летнюю блогершу и опубликовал её фото

17.07.2019 13:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Америке парень убил 17-летнюю Instagram-блогершу Бьянку Девинс из Ютики, сообщает New York Post. Он опубликовал фотографию ее тела в соцсети и попытался покончить с собой, но его остановили.

21-летнего парня зовут Брэндон Кларк. Его мотивы доподлинно неизвестны. Некоторые СМИ пишут, что молодые люди общались только онлайн, Кларк был поклонником Бьянкии и преследовал ее. Другие уверяют, что Брэндон считался другом семьи погибшей. Есть предположение, что парень напал блогершу после того, как узнал, что она поехала на рок-концерт без него.

В полицию обратились родители девушки, которые переживали за дочь. Сотрудники прибыли на место и обнаружили Кларка, который пытался совершить суицид. Он рассказал, что убил Бьянку, порезав ей шею. Парня госпитализировали в тяжелом состонии. Позже выяснилось, что он делился снимками убитой девушки в соцсетях с подписью «Прости, Бьянка».

Фото обложки: @beegtfo.

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В Америке парень убил 17-летнюю Instagram-блогершу Бьянку Девинс из Ютики, сообщает New York Post. Он опубликовал фотографию ее тела в соцсети и попытался покончить с собой, но...
 
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