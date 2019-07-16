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Упс. В НАТО случайно рассказали, где США хранит ядерное оружие

17.07.2019 11:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сотрудник НАТО опубликовал доклад, в котором рассекретил местонахождение 150 американских бомб. Позже документ удалили, сообщает The Washington Post.

Доклад выпустил член Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО. Текст появился в сети в апреле, но лишь спустя пару месяцев СМИ обратили внимание на то, что в нем, кроме прочего, указали места хранения ядреного оружия США. Оказалось, Америка прячет бомбы на шести американских и европейских базах: Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции. Правда, данные приводились без ссылки на источник.

Документ перекроили и на прошлой неделе выпустили его обновленную версию, где конкретную информацию удалили, оставив смутные намеки. К счастью, первоначальный вариант успело отсканировать бельгийское издание De Morgen:

Сейчас автор Джозеф Дей уверяет, что отчет, который увидела общественность, – не более, чем черновик, и он не является официальным докладом НАТО. Но ряд европейских изданий считают иначе: они уверены, что тайное стало явным. «Наконец-то черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие», – написали сотрудники De Morgen в своей заметке.

 
 
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Сотрудник НАТО опубликовал доклад, в котором рассекретил местонахождение 150 американских бомб. Позже документ удалили, сообщает The Washington Post. Доклад выпустил член...
 
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