|
Сбербанк потратит на строительство фонтана в центре Минске больше $2 млн
Источник материала: Myfin
В основе проекта — концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории. Стоимость строительства оценивается в $2-2,5 млн, сообщает Office-Life.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фонтан будет запущен в 2020 году, а его постройка обойдется Сбербанку в более чем $2 млн.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)