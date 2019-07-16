Сбербанк потратит на строительство фонтана в центре Минске больше $2 млн

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Фото: Сбербанк

В основе проекта — концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории. Стоимость строительства оценивается в $2-2,5 млн, сообщает Office-Life.