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Сбербанк потратит на строительство фонтана в центре Минске больше $2 млн

17.07.2019 11:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сбербанк потратит на строительство фонтана в центре Минске больше млн
Фото: Сбербанк

В основе проекта — концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории. Стоимость строительства оценивается в $2-2,5 млн, сообщает Office-Life. 

 
 
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Фонтан будет запущен в 2020 году, а его постройка обойдется Сбербанку в более чем $2 млн.
 
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