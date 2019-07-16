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Доходность облигаций Беларуси на фондовом рынке России может составить 9-9,25% замглавы Сбербанка

17.07.2019 12:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Доходность облигаций Беларуси на фондовом рынке России может составить 9-9,25% замглавы Сбербанка
фото: Myfin.by
«Во-первых, по нашему мнению, на рынке еврооблигаций справедливый спред между белорусскими и российскими бумагами составляет 150-200 базисных пункта. Если экстраполировать это на рублевый рынок, получаем 8,7-9,2%. Во-вторых, если ставки долларовых белорусских еврооблигаций с помощью свопов перевести в рубли, получим 9,5%», – отметил Анатолий Попов, комментируя этот выход Беларуси с рублевыми облигациями на фондовый рынок РФ.

По его мнению, основными покупателями облигаций будут локальные инвесторы, которые воспринимают Беларусь как привлекательного эмитента в высокодоходном сегменте. В Сбербанке ожидают спроса «преимущественно со стороны банков, управляющих компаний, пенсионных фондов, которые не ограничены более строгими требованиями к рейтингу эмитента», сообщил замглавы.

 
 
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Основными покупателями облигаций могут стать локальные инвесторы, которые воспринимают Беларусь как привлекательного эмитента в высокодоходном сегменте.
 
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