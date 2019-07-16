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Доходность облигаций Беларуси на фондовом рынке России может составить 9-9,25% замглавы Сбербанка
Источник материала: Myfin
«Во-первых, по нашему мнению, на
По его мнению, основными покупателями облигаций будут локальные инвесторы, которые воспринимают Беларусь как привлекательного эмитента в высокодоходном сегменте. В Сбербанке ожидают спроса «преимущественно со стороны банков, управляющих компаний, пенсионных фондов, которые не ограничены более строгими требованиями к рейтингу эмитента», сообщил замглавы.
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Основными покупателями облигаций могут стать локальные инвесторы, которые воспринимают Беларусь как привлекательного эмитента в высокодоходном сегменте.
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