Доходность облигаций Беларуси на фондовом рынке России может составить 9-9,25% замглавы Сбербанка

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рынке еврооблигаций справедливый спред между белорусскими и российскими бумагами составляет 150-200 базисных пункта. Если экстраполировать это на рублевый рынок, получаем 8,7-9,2%. Во-вторых, если ставки долларовых белорусских еврооблигаций с помощью свопов перевести в рубли, получим 9,5%», – отметил Анатолий Попов, комментируя этот выход Беларуси с рублевыми облигациями на фондовый рынок РФ. «Во-первых, по нашему мнению, наеврооблигаций справедливый спред между белорусскими и российскими бумагами составляет 150-200 базисных пункта. Если экстраполировать это на рублевый рынок, получаем. Во-вторых, если ставки долларовых белорусских еврооблигаций с помощью свопов перевести в рубли, получим», – отметил Анатолий Попов, комментируя этот выход Беларуси с рублевыми облигациями на фондовый рынок РФ.

По его мнению, основными покупателями облигаций будут локальные инвесторы, которые воспринимают Беларусь как привлекательного эмитента в высокодоходном сегменте. В Сбербанке ожидают спроса «преимущественно со стороны банков, управляющих компаний, пенсионных фондов, которые не ограничены более строгими требованиями к рейтингу эмитента», сообщил замглавы.