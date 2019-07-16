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Пользователь Twitter рассказал, как женщинам завоевать мужчину. Девушки пришли в бешенство

17.07.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприниматель Ричард Купер (Richard Cooper) в своем Twitter-аккаунте решил рассказать девушкам о нескольких способах, которые, по его мнению, помогут им в завоевании любого мужчины. Правда, большинство читательниц советы не оценили и даже обвинили Ричарда в сексизме, пишет Media Leaks.

Ричард опубликовал твит, в котором посоветовал девушкам особенно заострить внимание на шести пунктах:

1. Научиться готовить великолепную еду
2. Быть женственной (длинные волосы, макияж, ухоженные ногти)
3. Не пилить его из-за мелочей
4. Освободиться от долгов
5. Не быть одинокой мамочкой
6. Знать, как удовлетворить его в постели

Немного позже Ричард дополнил список еще одним советом:

Уупс, я забыл самое важное:
7. Не быть толстой

Пост мужчины быстро набрал популярность: к нему оставили несколько тысяч комментариев. Большинству эти советы показались, мягко говоря, сексистскими:

То, что он говорит, значит:
1) я совершенно не способен быть ответственным взрослым человеком, поэтому мне нужен бесплатный повар;
2) моя мужественность настолько хрупка, что она не может вытерпеть, если вы не выглядите как домохозяйка из 1950-х;
3) я — мужчина-ребенок, и если вы укажете на мои недостатки, я могу начать плакать. Так что не надо.

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