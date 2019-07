Пользователь Twitter рассказал, как женщинам завоевать мужчину. Девушки пришли в бешенство

Источник материала: Tut.by

Предприниматель Ричард Купер (Richard Cooper) в своем Twitter-аккаунте решил рассказать девушкам о нескольких способах, которые, по его мнению, помогут им в завоевании любого мужчины. Правда, большинство читательниц советы не оценили и даже обвинили Ричарда в сексизме, пишет Media Leaks.

Ричард опубликовал твит, в котором посоветовал девушкам особенно заострить внимание на шести пунктах:

How to keep a man in 6 simple steps 1. Learn how to cook amazing dishes

2. Be feminine (long hair, makeup, nails etc)

3. Don’t nag him over trivial things

4. Be debt free

5. Don’t be a single mom

6. Know how to please him in bed — Richard Cooper (@Rich_Cooper) July 14, 2019

1. Научиться готовить великолепную еду

2. Быть женственной (длинные волосы, макияж, ухоженные ногти)

3. Не пилить его из-за мелочей

4. Освободиться от долгов

5. Не быть одинокой мамочкой

6. Знать, как удовлетворить его в постели

Немного позже Ричард дополнил список еще одним советом:

Oops I forgot the most important one

7. Don’t get fat. https://t.co/p9p7ZYZWfu — Richard Cooper (@Rich_Cooper) July 14, 2019

Уупс, я забыл самое важное:

7. Не быть толстой

Пост мужчины быстро набрал популярность: к нему оставили несколько тысяч комментариев. Большинству эти советы показались, мягко говоря, сексистскими:

What he’s basically saying-

1) I’m utterly incapable of being a responsible adult, so I I need a free cook.

2) my masculinity is so fragile, it cannot tolerate u not looking like a 50s housewife.

3) I’m a man child & if u point out my flaws, I might start crying. So don’t. — Sohag (@tisthejoker) July 14, 2019