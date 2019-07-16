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Пользователь Twitter рассказал, как женщинам завоевать мужчину. Девушки пришли в бешенство
Источник материала: Tut.by
Предприниматель Ричард Купер (Richard Cooper) в своем Twitter-аккаунте решил рассказать девушкам о нескольких способах, которые, по его мнению, помогут им в завоевании любого мужчины. Правда, большинство читательниц советы не оценили и даже обвинили Ричарда в сексизме,
Ричард опубликовал твит, в котором посоветовал девушкам особенно заострить внимание на шести пунктах:
Немного позже Ричард дополнил список еще одним советом:
Пост мужчины быстро набрал популярность: к нему оставили несколько тысяч комментариев. Большинству эти советы показались, мягко говоря, сексистскими:
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