Не FaceApp единым. Десять приложений для смены внешности на фото

Источник материала: Tut.by

Приложение FaceApp, которое позволяет сменить пол и даже «постареть» на фото, переживает вторую волну популярности. 42.TUT.BY собрал десять других программ, которые также помогут изменить внешность на снимках.

Сменить гендер

Snapchat



Илон Маск в «женской» версии от Snapchat

В мае в приложении Snapchat появились новые «маски», накладывающие эффекты на сделанные селфи. Одним из фильтров стала «смена пола»: с его помощью можно превратить женское лицо в мужское, и наоборот.

«Мужским» фото фильтры обычно делают более гладкую кожу, увеличивают глаза и добавляют длинные волосы. Характерный признак «маски» при применении женщинами — щетина.

Фигура и лицо

Boby Editor





Как можно понять из названия, это фоторедактор для коррекции фигуры. В нем можно увеличить грудь или бедра, нарисовать себе пресс и татуировки. Так что будьте осторожны при знакомстве в интернете.

Face & Body Photo editor Lite





Программа для имитации пластической хирургии. Здесь можно не только менять форму лица и носа, но и увеличить/уменьшить свои пропорции, «нарастить» мускулы и даже провести виртуальную липосакцию.

Meitu





Meitu — китайское приложение, которое позволяет превратиться в милого аниме-персонажа. Функция Hand-drawn выбеливает лицо, наносит румянец, увеличивает глаза и уменьшает рот. А еще там есть фильтры ангела или русалочки.

Волосы

Hair Color





Приложение помогает понять, как вы будете выглядеть, если покраситесь в блонд или сделаете себе зеленые волосы. Для этого нужно загрузить автопортрет и пальцем выделить зону волос. После этого можно выбирать цвет и регулировать насыщенность оттенка. Однако обратите внимание, что за самые ходовые оттенки придется заплатить.

Fabby Look





Это продукт белорусской компании AI Matter, который помогает подобрать экзотические оттенки волос, например, зеленый или фиолетовый. Сервис сделан компанией Юрия Мельничка, который был сооснователем картографического сервиса maps.me.

Make Me Bald





Если вы всегда мечтали узнать, как будете выглядеть с лысиной и забавными усами, то это приложение для вас.

Макияж

Perfect 365





Этот продукт поможет понять, какой макияж вам подходит,. Загрузите селфи, обозначьте глаза, губы, контуры лица, и примеряйте разные образы.

Убрать темные круги под глазами и несовершенства можно во вкладке Skin. Изменить цвет глаз — в Eyes, отбелить зубы и сделать улыбку — в Mouth. Базовый набор инструментов бесплатный, но за фото в хорошем качестве просят доплатить.

YouCam Makeup





Это приложение специально для селфи. Оно помогает выровнять тон кожи, сделать виртуальный макияж, увеличить губы, добавить блеска в глаза и даже примерить на себя образ селебрити. Вишенка на торте — функция отбеливания зубов.

Маникюр

WANNA NAILS





Бьюти-приложение WANNA NAILS от белорусской команды Wannaby позволяет примерить и купить лаки для ногтей, экспериментировать с подбором цвета или сочетания цветов в зависимости от освещения, цвета кожи и стиля.