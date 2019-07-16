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Семеро детей и суперкарьера. Как первая женщина на посту главы Еврокомиссии удивляет весь мир

17.07.2019 13:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Семеро детей и суперкарьера. Как первая женщина на посту главы Еврокомиссии удивляет весь мир

фото: cont.ws

Ранее она, врач по образованию, успела поработать министром труда и социальных дел, а потом – министром обороны Германии.

Карьерный взлет этой миниатюрной женщины (ее рост составляет 161 см) тем удивительнее, что Урсула вместе с мужем воспитывают семерых детей.

Совершенно естественно, что женщине не раз задавали вопрос о балансе между работой и семьей.  «Есть достаточно примеров, и заграницей в том числе, тому, что воспитание детей способствует развитию карьеры, а не служит тормозом», - отвечала она. По мнению Ляйен, «нет плохих мам, бросающих своих детей ради работы. Есть плохое государство с такими условиями работы, что детей растить становится очень сложной задачей».


Ляйен также отмечала важную роль отца в воспитании детей. «Отец, для которого время с детьми также важно, как рабочее время, не слабак, а трендсеттер». По мнению женщины, «идеальный отец и муж стремится стать не второклассной мамой, а первоклассным отцом».

Интересно, что лидерские качества и инициативность Урсула проявляла с ранней юности. Именно они помогли ей и в личной жизни. «Не бойтесь проявлять инициативу. Своего будущего мужа заметила в университете, но не знала, как к нему подойти. Однажды я увидела, как он меняет колесо, и предложила свою помощь, хотя ничего не понимала в этом», - рассказала она. От помощи будущий муж отказался, но на следующий день сам подошел к новой знакомой в университетской столовой.


Пока Урсула строила карьеру в Берлине, ее муж стал незаменимой фигурой в воспитании детей, при этом не переставая работать в компании по проведению клинических исследований. 

Урсула фон дер Ляйен охотно общалась с прессой и участвовала в телешоу. Главный принцип воспитания, которым делится мать-политик: детям нужна любовь. Но нужны и четкие правила. При этом в воспитательных целях ни в коем случае нельзя пользоваться силой. «Однажды мой маленький сын кричал и тянул за брючину, когда я разговаривала со своей мамой, и я ударила его по руке. Но мама мне объяснила, что он лишь хочет моей заботы и внимания. С тех пор применение любой силы для меня — табу», — вспоминает фон дер Ляйен. При этом в политике, как отмечали ее коллеги, Урсула часто проявляла жесткость.


 
 
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Ранее она, врач по образованию, успела поработать министром труда и социальных дел, а потом – министром обороны Германии.
 
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