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Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщает
В четверг, 18 июля, Лукашенко и президент России Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге и проведут двусторонние переговоры.
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В четверг президенты России и Беларуси примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов двух стран, который пройдет в Санкт-Петербурге.
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