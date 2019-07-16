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Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

В четверг, 18 июля, Лукашенко и президент России Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге и проведут двусторонние переговоры.
 
Сегодня же у президентов пройдет неформальная встреча. Путин и Лукашенко побывают на Валааме и посетят там Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь.
 



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Теги: Минск
 
 
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В четверг президенты России и Беларуси примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов двух стран, который пройдет в Санкт-Петербурге.
 
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