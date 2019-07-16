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МВФ советует Беларуси поднять пенсионный возраст. Во сколько выходят на отдых в других странах

17.07.2019 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВФ в своем демографическом докладе посоветовал Беларуси повысить пенсионный возраст, чтобы уменьшить сокращение рабочей силы. Такую же идею высказывают как чиновники и депутаты, так и эксперты. Вдобавок Александр Лукашенко недавно поручил правительству проанализировать эффективность пенсионной реформы. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в других странах повышают пенсионный возраст — и где его наоборот решили понизить.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В России после долгих споров пенсионный возраст все-таки решили повысить. Вместо 55 лет женщины будут выходить на пенсию в 60, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Повышение пенсионного возраста началось в этом году и завершится в 2028-м. Как и у нас, каждый год к нему будут прибавлять по полгода.

При этом российские власти решили подсластить пилюлю некоторыми поблажками. Например, первые два поколения тех, кого затронет повышение, смогут сами выбрать, когда им выйти на пенсию — по новому пенсионному возрасту или на полгода раньше. А льготы для пенсионеров решили выделять по возрасту, а не по выходу на пенсию. Это означает, что право на бесплатный проезд и скидку на лекарство россияне по-прежнему будут получать в 55 и 60 лет в зависимости от пола.

В Украине было уже два этапа повышения пенсионного возраста. Первый начался в 2011 году. Тогда возраст выхода на пенсию для женщин решили уравнять с мужским и повысить до 60 лет. Каждый год женский пенсионный возраст прибавляет по полгода. В нынешнем году украинки выходят на пенсию в 59 лет, а завершится процесс в 2021 году.

Но и это не все. С нынешнего года возраст выхода на пенсию в Украине зависит еще и от трудового стажа. Раньше для выхода на пенсию нужно было накопить 25 лет стажа. Каждый год эта минимальная планка будет повышаться на один год до тех пор, пока к 2028 году не достигнет 35 лет. А тем, кто не отработал нужное количество лет, придется выходить на пенсию позже. Например, в нынешнем году украинцы со стажем менее 16 лет смогут выйти на пенсию только в 65, а со стажем от 16 до 25 лет — в 63.

С этого года пенсионный возраст решили поднимать и в Великобритании. Раньше британцы обоих полов выходили на пенсию в 65, теперь будут выходить в 67. Произойдет это к 2028 году. Получается, каждый год пенсионный возраст в Великобритании будет прибавлять по 3 месяца.

— Пенсионный возраст будет и дальше находиться под контролем. Это означает, что в будущем он снова может измениться в зависимости от различных факторов, таких как изменения в продолжительности жизни, — сказано на сайте организации Age UK.

В США тоже растет пенсионный возраст. Если до начала повышения американцы обоих полов выходили на пенсию в 65 лет, то сейчас пенсионный возраст будет каждый год повышаться на два месяца до тех пор, пока не достигнет 67 лет. В нынешнем году возраст выхода на пенсию в США составляет 66 лет и 6 месяцев.

Уйти на заслуженный отдых можно и раньше — в 62 года. Но тогда всю оставшуюся жизнь придется получать только 80% от положенной пенсии. А можно уйти позже, взамен получив прибавку. За каждый лишний год пенсия будет увеличиваться на 8%. Максимум — это 132% от положенной пенсии, столько можно получать, если выйти на пенсию в 70. За переработку после 70 прибавка уже не начисляется,

Польша решила пойти в противоположную сторону и пенсионный возраст понизить. Правда, уже после того, как сперва приняла решение о повышении. В 2012 году польское правительство объявило том, что пенсионный возраст для мужчин и женщин вырастет до 67 лет. На тот момент женщины могли выходить на пенсию в 60, мужчины — в 65. Однако в 2015 году к власти пришла партия «Право и справедливость», которая пообещала вернуть пенсионный возраст на прежний уровень. Это она и сделала в 2017-м. Принимая такое решение, правящая партия подчеркнула, что это шаг продуманный и безопасный для бюджета.

Снизить пенсионный возраст решили и в Италии — до 62 лет для обоих полов с действующих 67 лет. Но только для обладателей внушительного трудового стажа — 38 лет. Новое правило назвали «квотой 100»: 38 лет стажа плюс 62 года выхода на пенсию. Такая система будет действовать временно, до конца 2021 года. После этого итальянские власти оценят, стоит ли внедрить это правило на постоянной основе.

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