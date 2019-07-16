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Xiaomi Mi A3 представлен официально. Цена - от 249 евро

17.07.2019 13:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi сегодня представила новый смартфон на «чистой» операционной системе Android под названием Mi A3.


Фото: twitter.com / @xiaomishka

К основным характеристикам устройства относится дисплей с AMOLED-матрицей диагональю в 6,08 дюйма (1520 на 720 точек) и встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Qualcomm Snapdragon 665, от 4/64 ГБ памяти и аккумулятор емкостью в 4030 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.


Фото: twitter.com / @xiaomishka

Кроме того, в Mi A3 решили не отказываться от 3,5-мм разъема для наушников. Корпус при этом изготавливается из стекла, в наличии есть и ИК-излучатель для управления бытовой техникой.


Фото: twitter.com / @xiaomishka

Основная камера Mi A3 при этом тройная, с главным модулем на 48 Мп (f/1.79). Смартфон также умеет фотографировать с увеличенным углом обзора на широкоугольную 8-мегапиксельную камеру. Третья камера — на 2 Мп — нужна для создания эффекта боке. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная.


Фото: twitter.com / @xiaomishka

Из ключевых особенностей выделяется принадлежность смартфона к системе Android One. Это значит, что Mi A3 работает на «чистой» операционной системе Android 9 Pie без фирменной оболочки производителя (MIUI). Благодаря этому обновления прошивки на Mi A3, скорее всего, будут приходить быстрее, чем на другие смартфоны Xaiomi.

В Европе смартфон будет продаваться за 249 евро в версии с 64 ГБ памяти и за 279 евро (128 ГБ).

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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Гаджет работает на «чистой» операционной системе Android.
 
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