Представлен 421-сильный универсал Mercedes-AMG с режимом дрифта

Источник материала: Tut.by

AUTO.TUT.BY уже рассказывал о хэтчбеке A45 и седане CLA 45 — самых мощных и динамичных представителях нового семейства компактных моделей Mercedes-AMG. Вслед за ними дебютировал универсал CLA 45 Shooting Brake — и ожидаемо не привнес в семейство ничего нового.





Напомним, что главной особенностью всей «заряженной» троицы является двигатель — это новая турбированная «четверка» M139 объемом 2 л с двумя вариантами мощности. На базовой версии CLA 45 Shooting Brake она развивает 387 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента, а на S-версии отдача составляет 421 силу и 500 Нм. До 100 км/ч базовый универсал разгоняется за 4,1 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, S-версия чуть динамичнее — 4 секунды набора первой «сотни» и 270 км/ч «максималки».





Трансмиссия — 8-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением и полный привод 4Matic+ с новым редуктором заднего моста, располагающим двумя многодисковыми муфтами — по одной для каждого колеса. Доступен так называемый дрифт-режим, активируемый при условии отключенной ESP и находящейся в режиме ручного переключения коробки передач.





Как исходные «пятидверка» и седан, CLA 45 Shooting Brake получил характерную облицовку решетки радиатора с 12 вертикальными ламелями. Диагональные распорки спереди и сзади под днищем кузова повышают его жесткость, распорный элемент имеется и между передними амортизационными стойками.





Выхлопная система — с заслонкой в выпускном тракте, модулирующей (в зависимости от выбранного режима движения) звучание и патрубками диаметром до 90 мм (у S-версии). В салоне, приукрашенном декоративной прострочкой и элементами красного или желтого цвета, установлены AMG-руль и спортивные сиденья.





Европейские продажи «заряженного» универсала начнутся этой осенью. Ожидается, что базовая стоимость CLA 45 Shooting Brake превысит отметку в 60 тысяч евро.