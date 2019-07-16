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В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ - МИД Беларуси
Источник материала: Интерфакс
В Минске в среду началась встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
"В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в микроблоге в Твиттере в среду.
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В Минске в среду началась встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. "В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней...
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