В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ - МИД Беларуси

Источник материала: Интерфакс

В Минске в среду началась встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в микроблоге в Твиттере в среду.