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В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ - МИД Беларуси

17.07.2019 13:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Минске в среду началась встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в микроблоге в Твиттере в среду.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в среду началась встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. "В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней...
 
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