ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рекорд мощности серийных авто побил электромобиль

17.07.2019 12:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В британском графстве Норфолк работает завод, исправно поставляя на мировой авторынок машины для шейхов, IT-звезд, миллиардеров в любых других сферах бизнеса.

Рекорд мощности серийных авто побил электромобиль
Последней новинкой предприятия стал действительно уникальный автомобиль, на сегодняшний день он - самый мощный серийный в истории (пусть первая партия и ограничена всего 130 экземплярами). При этом, гиперкар Lotus Evija - электромобиль. 

Рекорд мощности серийных авто побил электромобиль
Полноприводная Evija обладает мощностью в 2 тысячи "лошадей". Разгон до сотни - менее 3 секунд, до предела скорости - 340 км/ч с ноля машина разгоняется примерно за 9 с.

В зависимости от стиля вождения заряда батарей хватит на 250-300 км. Восстановить ее заряд на 100% можно всего за 18 минут, утверждает производитель.

Рекорд мощности серийных авто побил электромобиль
Первые Lotus Evija, ручной сборки, обретут хозяев в следующем году. Цена на каждое авто, в зависимости от персональных пожеланий заказчиков, стартует от $2,1 млн.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В британском графстве Норфолк работает завод, исправно поставляя на мировой авторынок машины для шейхов, IT-звезд, миллиардеров в любых других сферах бизнеса.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минск приезжает по-настоящему народный спектакль с Усатовой и Панкратовым-Черным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика