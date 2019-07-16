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Рекорд мощности серийных авто побил электромобиль
Источник материала: Интерфакс
В британском графстве Норфолк работает завод, исправно поставляя на мировой авторынок машины для шейхов, IT-звезд, миллиардеров в любых других сферах бизнеса.
В зависимости от стиля вождения заряда батарей хватит на 250-300 км. Восстановить ее заряд на 100% можно всего за 18 минут, утверждает производитель.
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В британском графстве Норфолк работает завод, исправно поставляя на мировой авторынок машины для шейхов, IT-звезд, миллиардеров в любых других сферах бизнеса.
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