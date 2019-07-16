Рекорд мощности серийных авто побил электромобиль

Источник материала: Интерфакс

В британском графстве Норфолк работает завод, исправно поставляя на мировой авторынок машины для шейхов, IT-звезд, миллиардеров в любых других сферах бизнеса.



Последней новинкой предприятия стал действительно уникальный автомобиль, на сегодняшний день он - самый мощный серийный в истории (пусть первая партия и ограничена всего 130 экземплярами). При этом, гиперкар Lotus Evija - электромобиль.



Полноприводная Evija обладает мощностью в 2 тысячи "лошадей". Разгон до сотни - менее 3 секунд, до предела скорости - 340 км/ч с ноля машина разгоняется примерно за 9 с.

В зависимости от стиля вождения заряда батарей хватит на 250-300 км. Восстановить ее заряд на 100% можно всего за 18 минут, утверждает производитель.



Первые Lotus Evija, ручной сборки, обретут хозяев в следующем году. Цена на каждое авто, в зависимости от персональных пожеланий заказчиков, стартует от $2,1 млн.