СК просит очевидцев предоставить видео взрывов на салюте в Минске

Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет Беларуси просит очевидцев, снимавших взрывы фейерверков на салюте на День Независимости в Минске на видео, связаться со следователями.

"Следственный комитет обращается к очевидцам, снимавшим моменты взрывов фейерверочных изделий на видео, с просьбой связаться со следователями и предоставить изготовленные материалы", - говорится в сообщении СК.

Контактные телефоны – 8 (017) 389-51-89, 389-53-63, 389-50-02.

Как сообщалось, 3 июля в результате ЧП во время салюта в Минске погибла женщина, еще 10 человек пострадали.

В связи с ЧП СК Беларуси возбудил уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса республики.

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что подорвавшиеся салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад).

4 июля в Минске были задержаны двое представителей российской компании-поставщика фейерверков. 17 июля стало известно, что им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК Беларуси. Всего по данному делу в настоящее время проходят четыре человека (еще двое в статусе подозреваемых).

Следственный комитет Беларуси заявил, что рассматривает версию о том, что причиной ЧП на салюте стали некачественные фейерверки, как основную.