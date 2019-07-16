«Кажется, я лоханулась». Переписка случчанки с мошенником, работающим по новой фишинговой схеме

Источник материала: Слуцк Город

Вскоре после публикации SG о новом виде интернет-мошенничества администратору нашего сайта написала Карина - жительница Слуцка, которая сама чуть не купилась на уловку. Правильно оценить ситуацию и избежать хищения средств с карточки ей помог прочитанный накануне материал.

Девушка предоставила переписку с предполагаемым злоумышленником.

Видно, что её собеседник, Дарья, ведёт себя как настоящий покупатель: торгуется, уточняет состояние товара и город. Затем «покупатель» всё же «решается» на сделку и объясняет, что сейчас находится в командировке. Зато сестра Дарьи якобы живёт под Слуцком и сможет забрать планшет.

Для этого, чтобы перевести деньги, злоумышленник просит данные банковской карты Карины. Дарья отказывается дать свой номер телефона или перевести деньги почтовым переводом, ссылаясь на то, что она находится в роуминге.

В этот момент случчанка заподазривает неладное, и даёт мошенникам данные пустой карточки. Понимая, что «нагреться» не получилось, «покупатель» Дарья за пол часа меняет все фотографии на своей странице, и из взрослой женщины «превращается» в подростка.





































Напомним, только за прошлую неделю в Слуцкий РОВД обратились три человека, которых обманули по подобной схеме.



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