ГАИ проверяет технику на уборочной

Источник материала: Горецкий вестник

Сотрудники ГАИ региона проверили более 5 тыс. единиц техники, которая участвует в уборочной кампании. Об этом сообщили в отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





В целом уже проверено 101 сельхозпредприятие из 169, имеющихся на территории Приднепровского края. Установлено, что у 718 единиц техники отсутствуют влияющие на безопасность дорожного движения элементы, а 895 транспортных средств эксплуатируется без государственного технического осмотра.

Для устранения выявленных недостатков руководителям сельхозпредприятий выдано 135 предписаний, за невыполнение которых меры административной ответственности уже применены к 6 должностным лицам.

Уборочная кампания только началась, а сотрудники ГАИ Могилевщины уже выявили 153 нарушения Правил дорожного движения, допущенных работниками агропромышленного комплекса. 57 человек привлечено к административной ответственности за эксплуатацию техники, не имеющей гостехосмотра и 12 – за использование техники без элементов конструкции, влияющих на безопасность ее эксплуатации по дорогам общего пользования. Также зафиксировано 2 факта управления сельскохозяйственной техникой в состоянии опьянения.

«За выпуск в эксплуатацию транспортного средства, имеющего неисправности, при наличии которых его эксплуатация запрещена, либо не прошедшего государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 6 базовых величин», – напомнили собеседники.

За допуск к управлению лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющих права управления или без прохождения обязательного предрейсового медицинского обследования, к административной ответственности привлечены 58 ответственных должностных лиц АПК. Нарушения в данном случае влекут административную ответственность в отношении должностных лиц. В первый раз штраф составит от 8 до 45 базовых величин, во второй – от 15 до 50 базовых величин, для должностных лиц, допустивших водителей к управлению механическими транспортными средствами без медицинского освидетельствования повторно, в течение одного года.

Уборочная будет находиться на контроле Госавтоинспекции на протяжении всего периода ее проведения. Это связано еще и с тем, что ежегодно в это время возрастает число дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств предприятий АПК. В 2018 году в период уборочной были зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

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