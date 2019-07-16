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Более 1,4 тысячи человек задействуют в переписи населения на Могилевщине

17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В Могилевской области для проведения переписис учетом резерва планируется задействовать 1407 человек. Перепись пройдет с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом «Взгляд на настоящее – шаг в будущее», сообщила на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, начальник главного статистического управления региона Елена Морозова.

 

Более 1,4 тысячи человек задействуют в переписи населения на Могилевщине
Фото – mogilev-region.gov.by

 

Это временный переписной персонал. В основном намерены привлекать студентов вузов, учащихся профессионально-технических учебных заведений области, достигших 18 лет, работников организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений. «Согласно оргплану, необходимо будет привлечь 1271 переписчика, 136 заведующих переписными участками и их помощников», — уточнила Елена Морозова.

В переписи примут участие граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие или пребывающие в нашей стране, а также те из них, кто на дату переписи временно будет находиться на территории других государств. Граждане, выехавшие же за пределы Беларуси в командировку, на работу, учебу сроком на 1 год и более, опросу не подлежат.

 

Более 1,4 тысячи человек задействуют в переписи населения на Могилевщине
Фото – mogilev-region.gov.by

 

Одним из нововведений этой переписи станет отказ от бумажных носителей и использование планшетных компьютеров для автоматизации ввода данных и подключения системы контроля на этапе опроса населения. Это обеспечит высокое качество заполнения переписных листов.

В программу переписи населения включено 49 вопросов, тогда как 10 лет назад их было 37. Один из новых – вопрос об идентификационном номере. «Его включили в связи с изменением технологии проведения переписи населения, — отметила Елена Морозова. — Для упрощения ввода данных и оптимизации времени опроса респонденту будет предоставлена возможность сообщить свой идентификационный номер для автоматического заполнения информации о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, поле и гражданстве. Если же респондент откажется называть идентификационный номер – эта информация будет вводиться вручную».

Предоставить информацию о себе и членах семьи можно будет тремя способами. Отличием нынешней переписи станет возможность гражданам самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет. Также переписаться можно будет на стационарных участках. Еще один способ – у себя на дому – в ходе устного опроса переписчика.

 

mogilev-region.gov.by


 
 
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  В Могилевской области для проведения переписис учетом резерва планируется задействовать 1407 человек. Перепись пройдет с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом...
 
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