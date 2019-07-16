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Приоритеты развития Союзного государства обсудят на Форуме регионов в Санкт-Петербурге
17.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
VI Форум регионов Беларуси и России
Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о партнерстве.
Секции форума пройдут по нескольким тематическим направлениям:
— реализация совместных молодежных проектов;
Кроме того, состоится круглый стол на тему «Стратегия развития Союзного государства через призму евразийской интеграции и сотрудничества с третьими странами».
Важной частью программы Форума станет заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству.
В рамках Форума состоится встреча Председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь.
Особое внимание на Форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники расширенного заседания национальных деловых советов.
В рамках Форума традиционно пройдут мероприятия Российско-Белорусского молодежного форума. Кроме того, в программе — заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.
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VI Форум регионов Беларуси и России проходит в Санкт-Петербурге. Традиционно центральным мероприятием Форума станет пленарное заседание, в котором планируется...
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