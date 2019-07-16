Приоритеты развития Союзного государства обсудят на Форуме регионов в Санкт-Петербурге

Источник материала: Горецкий вестник

VI Форум регионов Беларуси и России проходит в Санкт-Петербурге. Традиционно центральным мероприятием Форума станет пленарное заседание, в котором планируется участие глав государств. В нынешнем году темой пленарного заседания станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России. Об этом сообщается на сайте Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о партнерстве.

Секции форума пройдут по нескольким тематическим направлениям:

— реализация совместных молодежных проектов;

— взаимодействие регионов Беларуси и России в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства;

— культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов Беларуси и России;

— образовательное пространство: проекты и направления развития;

— туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов Беларуси и России;

— развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства.

Кроме того, состоится круглый стол на тему «Стратегия развития Союзного государства через призму евразийской интеграции и сотрудничества с третьими странами».

Важной частью программы Форума станет заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

В рамках Форума состоится встреча Председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь.

Особое внимание на Форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники расширенного заседания национальных деловых советов.

В рамках Форума традиционно пройдут мероприятия Российско-Белорусского молодежного форума. Кроме того, в программе — заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.