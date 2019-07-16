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На захватывающую велосипедную квест-игру зовут брестчан 21 июля. Погоняем?

17.07.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское областное управление МЧС приглашает всех желающих принять участие в захватывающей велосипедной квест-игре, которая состоится в воскресенье, 21 июля, в Бресте.

На захватывающую велосипедную квест-игру зовут брестчан 21 июля. Погоняем?

Велоквест приурочен ко Дню пожарной службы Республики Беларусь и тысячелетию Бреста. Поэтому и связан он будет с объектами, имеющими прямое отношение к истории нашего древнего города и людям, защищавшим его от стихии огня.

В игре участвуют команды в составе не более 5 человек в возрасте от 14 лет. Команда обязана предварительно зарегистрироваться и подтвердить свое участие за 1 день до назначенной для проведения даты. Заявка на участие оформляется в произвольном виде и отправляется по электронному адресу propaganda.brest@mail.ru с пометкой «Велоквест». В заявке должны быть указаны название команды, количество участников с именами, фамилиями и возрастом и контактным телефоном.

Для участия в квесте команды должны иметь при себе велосипеды и зажигалку либо спички.

Квест будет состоять из 12 уровней, его протяженность составит 32 километра. Вас ждут многочисленные тайники, шифры, коды, пароли, кроссворды, другие непростые загадки. Команду победителей квеста ждет заслуженная награда. Что это будет – большой сюрприз! Одолевшим все испытания также вручат поощрительные призы!

Стартует квест с территории пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного УМЧС (ул. Лейтенанта Рябцева, 54) в 11.00.

 
Теги: Брест
 
 
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