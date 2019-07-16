Экс-директора завода «Оптрон» приговорили к 11 годам заключения и конфискации имущества

Источник материала: Ежедневник



фото: sk.gov.by

16 июля суд Первомайского района Минска вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон».

Как сообщили в Верховном суде, бывший глава завода признан виновным в получении взяток, в том числе путем вымогательства.

Экс- начальник службы безопасности «Оптрона» проходил по делу как пособник. Он признан виновным в пособничестве в получении взятки в особо крупном размере и получил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Директора завода задержали с поличным в феврале в момент получения 23 тысяч долларов. По информации силовиков, это была пятая часть суммы, которую требовал руководитель.