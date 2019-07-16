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Подавлять бафтинг предложили с помощью струйных вихрегенераторов

17.07.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследователи из подмосковного Центрального аэрогидродинамического института предложили использовать в конструкции самолетного крыла струйные вихрегенераторы для ослабления явления бафтинга. Согласно сообщению института, предложенная система является пассивной и не требует дополнительных затрат энергии. Об этом пишет N+1.


Модель крыла для испытания способов подавления бафтинга. Фото: ЦАГИ

Бафтингом называют один из видов автоколебаний конструкции летательного аппарата, вызванных в числе прочего срывом турбулентных потоков с его поверхности. В полете бафтинг может приводить к полному разрушению конструкции летательного аппарата, особенно если в ней уже накопилась усталость.

Хотя в целом причины возникновения бафтинга известны, точная взаимосвязь между изменением давления на поверхности летательного аппарата, его собственными колебаниями и возникновением автоколебаний пока еще не определена. 

Предложенная исследователями из ЦАГИ конструкция предполагает создание в крыле отверстий, расположенных до и после скачка уплотнения воздушного потока. Эти отверстия служат для перепускания воздуха. Выдувание вихревых потоков за скачком уплотнения позволяет стабилизировать его положение и благодаря этому ослабить явление бафтинга.

В рамках исследований способов ослабления бафтинга исследователи из ЦАГИ также провели испытания системы контролируемого выдувания воздуха из щелевого сопла на верхнюю плоскость крыла. Испытания системы проводились при скоростях воздушного потока от 0,72 до 0,82 числа Маха и показали ее эффективность.

Согласно заявлению ЦАГИ, новые способы подавления бафтинга могут быть использованы в конструкции перспективных летательных аппаратов для повышения их аэродинамического качества.

 
 
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Бафтингом называют один из видов автоколебаний конструкции летательного аппарата, вызванных в числе прочего срывом турбулентных потоков с его поверхности.
 
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