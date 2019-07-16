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Запчасти 15 машин и 2 года труда. Армянин превратил трактор в шедевр

17.07.2019 14:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кузнец из деревни Старовщина Щучинского района Армен Васильян сам себе смастерил трактор. Сперва у мужчины были кони, но затем их не стало. Тогда он задумался о создании железного коня.

Запчасти 15 машин и 2 года труда. Армянин превратил трактор в шедевр

В итоге воплощение превзошло идею. Трактор не только способен облегчить труд в огороде, кстати, в нём предусмотрена авторская картофелесажалка, но и зарегистрирован в качестве обычного транспортного средства.

Теперь Армен может ездить по дорогам на скорости 40 км/ч, тратя по 6 литров бензина за каждые 100 километров.

Видео, в котором армянин рассказывает о своём изобретении, уже посмотрели более 250 тысяч раз.

Предлагаем взглянуть и вам – подробнее здесь.

Люди в материале: Армен Васильян
 
 
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Новости Беларуси. Кузнец из деревни Старовщина Щучинского района Армен Васильян сам себе смастерил трактор. Сперва у мужчины были кони, но затем их не стало. Тогда...
 
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