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Запчасти 15 машин и 2 года труда. Армянин превратил трактор в шедевр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кузнец из деревни Старовщина Щучинского района Армен Васильян сам себе смастерил трактор. Сперва у мужчины были кони, но затем их не стало. Тогда он задумался о создании железного коня.
В итоге воплощение превзошло идею. Трактор не только способен облегчить труд в огороде, кстати, в нём предусмотрена авторская картофелесажалка, но и зарегистрирован в качестве обычного транспортного средства.
Теперь Армен может ездить по дорогам на скорости 40 км/ч, тратя по 6 литров бензина за каждые 100 километров.
Видео, в котором армянин рассказывает о своём изобретении, уже посмотрели более 250 тысяч раз.
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Новости Беларуси. Кузнец из деревни Старовщина Щучинского района Армен Васильян сам себе смастерил трактор. Сперва у мужчины были кони, но затем их не стало. Тогда...
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