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Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджетные места

17.07.2019 14:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов на бюджетные места. 17 июля у абитуриентов последняя возможность окончательно определиться с факультетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджетные места

Приемные комиссии закроются ровно в 18 часов. Списки студентов-первокурсников станут известны в конце следующей недели – зачисление на бюджет продлится до 28 июля.

Известно, что конкурс сложился на всех факультетах минских вузов. Проходные баллы, как ожидается, останутся на уровне 2018 года. В то же время на платную форму обучения прием документов ведется до 2 августа.

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Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджетные места

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Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов на бюджетные места. 17 июля у абитуриентов последняя возможность окончательно определиться с...
 
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