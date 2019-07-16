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7-летний мальчик попал под колёса Peugeot в Мозыре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июля около половины двенадцатого дня в Мозыре иномарка сбила школьника.
Как
В результате наезда несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.
На днях аналогичный случай имел место в Гродно.
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Новости Беларуси. 16 июля около половины двенадцатого дня в Мозыре иномарка сбила школьника. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 41-летний водитель Peugeot...
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