В Гродно выбежавшая на дорогу 7-летняя девочка попала под колёса Nissan

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июля примерно в восемь часов вечера в Гродно произошёл наезд на ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, женщина за рулём Nissan двигалась по территории проспекта Клецкова. В какой-то момент на дорогу из-за припаркованных автомобилей выбежала 7-летняя девочка.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

От удара пострадавшую отбросило на газон. Девочка получила ссадины, ушиб тканей правого бедра и была доставлена в больницу. После оказания помощи пациентку отпустили домой.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Ведётся проверка по факту аварии.

На прошлой неделе похожий случай произошёл в Гродно.