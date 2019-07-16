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В Гродно выбежавшая на дорогу 7-летняя девочка попала под колёса Nissan

17.07.2019 13:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июля примерно в восемь часов вечера в Гродно произошёл наезд на ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, женщина за рулём Nissan двигалась по территории проспекта Клецкова. В какой-то момент на дорогу из-за припаркованных автомобилей выбежала 7-летняя девочка.

В Гродно выбежавшая на дорогу 7-летняя девочка попала под колёса Nissan
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

От удара пострадавшую отбросило на газон. Девочка получила ссадины, ушиб тканей правого бедра и была доставлена в больницу. После оказания помощи пациентку отпустили домой.

В Гродно выбежавшая на дорогу 7-летняя девочка попала под колёса Nissan
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Ведётся проверка по факту аварии.

На прошлой неделе похожий случай произошёл в Гродно.

Под колёса Kia попал 10-летний мальчик – подробнее здесь.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 16 июля примерно в восемь часов вечера в Гродно произошёл наезд на ребёнка. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, женщина за рулём Nissan...
 
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