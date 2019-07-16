|
В Гродно выбежавшая на дорогу 7-летняя девочка попала под колёса Nissan
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июля примерно в восемь часов вечера в Гродно произошёл наезд на ребёнка.
Как
От удара пострадавшую отбросило на газон. Девочка получила ссадины, ушиб тканей правого бедра и была доставлена в больницу. После оказания помощи пациентку отпустили домой.
Ведётся проверка по факту аварии.
На прошлой неделе похожий случай произошёл в Гродно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 16 июля примерно в восемь часов вечера в Гродно произошёл наезд на ребёнка. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, женщина за рулём Nissan...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)