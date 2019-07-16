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Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

17.07.2019 13:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Россия сблизили позиции по программе действий реализации положений Договора о создании Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом сегодня, 17 июля, шла на встрече руководителей верхних палат парламентов Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко.

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

2019 год, в который отмечается 20-летие с момента подписания союзного договора, – хороший повод для осмысления пройденного. Сейчас важно наполнять документ актуальными проектами. Обсудили на встрече и повестку Форума регионов. Это хороший пример сотрудничества.

Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?

Ну а к конкретным договоренностям партнеры приходят как раз во время работы экспертных секций. Тем для обсуждения немало: создание общего образовательного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов, взаимодействие бизнеса. Только в рамках заседания национальных деловых советов планируют заключить контрактов на 600 миллионов долларов.

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

А вот парламентарии подводят итоги V Форума регионов, который в 2018 году принимал Могилев. Сумма контрактов составила примерно 500 миллионов долларов. Но, судя по количеству участников нынешнего – VI Форума регионов, цифры значительно вырастут. Только в рамках заседания национальных деловых советов планируют заключить контрактов на 600 миллионов долларов.

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нужно усилить аналитику. Нужно отойти от общего рассмотрения к деталям, хорошему анализу. Поэтому то, что мы сейчас делаем в рамках экспертной сессии, – шаг в этом направлении. Мы, безусловно, собрали специалистов, которые уже знают, что делать. У них есть хороший опыт и с российской, и с белорусской стороной.

Мы обменяемся своими знаниями, опытом. Я думаю, выработаем какие-то подходы, которые позволят помочь в решении этих проблем, которые известны. Мы говорим об интеграции, мы все едины в этом. Очень важны механизмы, как это делать.

Кульминацией VI Форума регионов станет пленарное заседание, которое состоится 18 июля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России

Люди в материале: Сергей Рахманов, Михаил Мясникович, Валентина Матвиенко
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия сблизили позиции по программе действий реализации положений Договора о создании Союзного государства, сообщили в программе...
 
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