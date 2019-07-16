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Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

17.07.2019 13:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Благодаря специальному фильтру в приложении FaceApp можно состарить лицо на фотографии. В социальных сетях начался настоящий флешмоб: то и дело в ленте появляются состаренные фото. Мы решили поэкспериментировать: взяли реальные фото пожилых знаменитостей, их фото в молодости и обработали молодые снимки в FaceApp. Что из этого вышло – смотрите сами.

Мадонна

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ madonnagram

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ madonna 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Джонни Депп

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ johnnydeppofficial 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ ane4ka_r_u_ 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

София Ротару

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ sofiarotaru_music 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ sofiarotaru.official 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Вся в бабушку. Как выглядит 18-летняя внучка Софии Ротару

Валерий Леонтьев

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ sotovik1867 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ valera_leontiev

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Сильвестр Сталлоне

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ _great_personalities_ 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ officialslystallone 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Алла Пугачева

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ alla_orfey 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ alla_orfey 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Узнаёте? Архивные кадры: 26 лет назад Таисия Повалий выступила на «Славянском базаре» в Витебске

Роберт Де Ниро

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ nikilerika_women 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ n_n_karpovich 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Морган Фриман

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ joshua_sgc_thomas

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ morganfreeman 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Ирина Аллегрова

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ shoubiznes_glazami_baby_grishy

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ irinaallegrovaofficial 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Арнольд Шварценеггер

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ _mirovie_facti 

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ schwarzenegger

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Олег Газманов

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ скриншот с YouTube-канала MyRetro33

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Фото: instagram.com/ oleggazmanov

Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Как изменился популярный певец Валерий Меладзе за 25 лет.

Фото тогда и сейчас – смотрите здесь.

Люди в материале: Мадонна, Джонни Депп, София Ротару, Валерий Леонтьев, Сильвестр Сталлоне, Алла Пугачёва, Роберт Де Ниро, Морган Фриман, Ирина Аллегрова, Арнольд Шварценеггер, Олег Газманов
 
Теги: Витебск
 
 
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Благодаря специальному фильтру в приложении FaceApp можно состарить лицо на фотографии. В социальных сетях начался настоящий флешмоб: то и дело в ленте появляются...
 
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