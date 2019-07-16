Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото

Источник материала: СТВ

Благодаря специальному фильтру в приложении FaceApp можно состарить лицо на фотографии. В социальных сетях начался настоящий флешмоб: то и дело в ленте появляются состаренные фото. Мы решили поэкспериментировать: взяли реальные фото пожилых знаменитостей, их фото в молодости и обработали молодые снимки в FaceApp. Что из этого вышло – смотрите сами.

Мадонна



Фото: instagram.com/ madonnagram



Фото: instagram.com/ madonna





Джонни Депп



Фото: instagram.com/ johnnydeppofficial



Фото: instagram.com/ ane4ka_r_u_





София Ротару



Фото: instagram.com/ sofiarotaru_music



Фото: instagram.com/ sofiarotaru.official





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Валерий Леонтьев



Фото: instagram.com/ sotovik1867



Фото: instagram.com/ valera_leontiev





Сильвестр Сталлоне



Фото: instagram.com/ _great_personalities_



Фото: instagram.com/ officialslystallone





Алла Пугачева



Фото: instagram.com/ alla_orfey



Фото: instagram.com/ alla_orfey





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Роберт Де Ниро



Фото: instagram.com/ nikilerika_women



Фото: instagram.com/ n_n_karpovich





Морган Фриман



Фото: instagram.com/ joshua_sgc_thomas



Фото: instagram.com/ morganfreeman





Ирина Аллегрова



Фото: instagram.com/ shoubiznes_glazami_baby_grishy



Фото: instagram.com/ irinaallegrovaofficial





Арнольд Шварценеггер



Фото: instagram.com/ _mirovie_facti



Фото: instagram.com/ schwarzenegger





Олег Газманов



Фото: instagram.com/ скриншот с YouTube-канала MyRetro33



Фото: instagram.com/ oleggazmanov





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