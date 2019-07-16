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Состарили знаменитостей в приложении FaceApp. Сравните реальные и состаренные фото
Источник материала: СТВ
Благодаря специальному фильтру в приложении FaceApp можно состарить лицо на фотографии. В социальных сетях начался настоящий флешмоб: то и дело в ленте появляются состаренные фото. Мы решили поэкспериментировать: взяли реальные фото пожилых знаменитостей, их фото в молодости и обработали молодые снимки в FaceApp. Что из этого вышло – смотрите сами.
Мадонна
Джонни Депп
София Ротару
Валерий Леонтьев
Сильвестр Сталлоне
Алла Пугачева
Роберт Де Ниро
Морган Фриман
Ирина Аллегрова
Арнольд Шварценеггер
Олег Газманов
Как изменился популярный певец Валерий Меладзе за 25 лет.
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Благодаря специальному фильтру в приложении FaceApp можно состарить лицо на фотографии. В социальных сетях начался настоящий флешмоб: то и дело в ленте появляются...
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