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Владимир Семашко назвал первоочередные задачи в отношениях с Россией

17.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Проблемы с компенсацией налогового маневра, ценообразованием газа и поставками белорусской продукции — основные вопросы в белорусско-российских отношениях, которые подлежат решению. Об этом заявил журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко назвал первоочередные задачи в отношениях с Россией

«Я бы назвал четыре проблемы, которые мы должны решить: компенсация налогового маневра, ценообразование на газ, продвижение нашей мясо-молочной продукции и продвижение промышленной продукции. Это первоочередные задачи, которые в рамках уже действующих соглашений и Союзного государства, и Евразийского экономического союза мы должны решить», — сказал Владимир Семашко.

По мнению посла, Беларусь и Россия способны значительно увеличить взаимный товарооборот. Пока же этот показатель, несмотря на рост, не удовлетворяет белорусскую сторону. По итогам 2018 года страны наторговали на 9,4% больше, чем в 2017-м, однако товарооборот вырос преимущественно за счет импорта из России.

«С одной стороны выросли цены на нефть, на газ, мы сейчас обсуждаем эту тему. Если у нас Союзное государство, то цены должны быть близкими, а не так, что для нас цена в два раза выше, чем для Смоленской области. С другой стороны, мы должны активнее продвигать свою продукцию, здесь вина и наших производителей, есть и определенные преграды, которые не позволяют конкурировать на равных. Мы эту тему в рамках подготовки программы реализации союзного договора решаем, она одна из ключевых», — добавил дипломат.

Владимир Семашко подчеркнул, Россия была, есть и будет для Беларуси основным рынком. «Это уже, правда, не 53-55% в структуре нашего экспорта, как это было 10-15 лет назад. Это 38,8% по факту прошлого года, но это тоже много», — отметил он.

Источник: БелТА

 
 
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Проблемы с компенсацией налогового маневра, ценообразованием газа и поставками белорусской продукции — основные вопросы в белорусско-российских отношениях,...
 
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