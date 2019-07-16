Александр Лукашенко вручил орден Почета губернатору Приморского края

Источник материала: Полымя

Встрече Александра Лукашенко с губернатором Приморского края предшествовала приятная церемония. Президент Беларуси вручил Олегу Кожемяко орден Почета, указ о награждении которым был подписан еще в 2017 году.





Глава государства поблагодарил Олега Кожемяко за все, что он сделал для страны.

— Хочу отметить (его. — Прим. ред.) преданность не только русскому народу, россиянам, но и белорусам. То, что мы награждаем сегодня губернатора Приморья государственной наградой Беларуси, говорит о многом, — заметил Президент.

Награждая Олега Кожемяко орденом Почета, Александр Лукашенко провел параллели с историей. Обратил внимание, что в ней всегда были примеры, когда в трудную минуту государь призывал людей в то место, где никто ничего не может сделать. Вспомнил Глава государства и свой недавний долгий разговор с Владимиром Путиным, во время которого Президент Беларуси в шутку попенял: совесть, мол, иметь надо, только наладили отношения с Амурской областью, а Олега Кожемяко отправили на Сахалин. Только наладили отношения с Сахалином, а он в Приморье уехал.

— Наверное, так вот сформулировали свое отношение к Олегу Николаевичу — родному вам человеку и близкому нам, — сказал он, с его слов, тогда Владимиру Путину. — Но вы должны помнить, что это тот человек, которого история, пусть это не будет громко сказано, призывает туда, куда надо, и в тот момент, когда надо для Отечества. Я так и расценил призыв: чтобы там все-таки стабилизировать ситуацию.

Александр Лукашенко назвал Олега Кожемяко «большим человеком в России». И заметил, что чем ближе он будет к Беларуси, тем лучше:

— Я знаю, что, наверное, долго его там не задержат, в Приморье. Пару лет. Потому что человек большой, ему большая дорога.

Олег Кожемяко в ответ искренне поблагодарил белорусского Президента за оценку совместной деятельности, которая на протяжении 11 лет позволяла развивать Дальневосточный регион:

— Там, где мы работали, реализовали много проектов, полезных и для дальневосточной земли, и для предприятий Беларуси. Создали хороший, мощный фундамент — доверие, взаимоуважение. Это то, что сейчас послужит новой отправной точкой в развитии наших отношений, в том числе торгово-экономических. За эти годы наработаны тесные связи, которые мы сейчас будем активно внедрять. Безусловно, это даст свой эффект.

Олег Кожемяко напомнил, что около 30 процентов жителей Приморского края так или иначе своими корнями связаны с Беларусью. А первые поселения появились при Столыпине:

— Моя бабушка в годы освоения Дальнего Востока в далеком 1898 году уехала туда из Беларуси. Так там род и образовался. Для нас эта связь неразрывная, она у нас в душе, в сердце. Поэтому мы будем продолжать работать на пользу нашим народам.