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Передовиков уборочной страды чествовали профсоюзы
17.07.2019 14:17 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Сегодня, 17 июля, первый экипаж-тысячник области Сергея и Владимира Гайдуковичей (отделение Каленковичи ОАО «Савушкина пуща») снова принимали поздравления. На этот раз с намолотом более тысячи тонн тружеников поздравляли председатель областного объединения профсоюзов Александр Мурашкин и председатель районного объединения профсоюзов Оксана Высогроцкая.
Александр Андреевич выразил слова благодарности комбайнерам за нелегкий, но важный труд. Профсоюзный лидер пожелал экипажу полных закромов и новых побед на золотой ниве.
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Сегодня, 17 июля, первый экипаж-тысячник области Сергея и Владимира Гайдуковичей (отделение Каленковичи ОАО «Савушкина пуща») Сообщение Передовиков уборочной...
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