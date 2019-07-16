Передовиков уборочной страды чествовали профсоюзы

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Сегодня, 17 июля, первый экипаж-тысячник области Сергея и Владимира Гайдуковичей (отделение Каленковичи ОАО «Савушкина пуща») снова принимали поздравления. На этот раз с намолотом более тысячи тонн тружеников поздравляли председатель областного объединения профсоюзов Александр Мурашкин и председатель районного объединения профсоюзов Оксана Высогроцкая.

Александр Андреевич выразил слова благодарности комбайнерам за нелегкий, но важный труд. Профсоюзный лидер пожелал экипажу полных закромов и новых побед на золотой ниве.





