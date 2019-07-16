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Передовиков уборочной страды чествовали профсоюзы

17.07.2019 14:17 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Сегодня, 17 июля, первый экипаж-тысячник области Сергея и Владимира Гайдуковичей (отделение Каленковичи ОАО «Савушкина пуща») снова принимали поздравления. На этот раз с намолотом более тысячи тонн тружеников поздравляли председатель областного объединения профсоюзов Александр Мурашкин и председатель районного объединения профсоюзов Оксана Высогроцкая.

Александр Андреевич выразил слова благодарности комбайнерам за нелегкий, но важный труд. Профсоюзный лидер пожелал экипажу полных закромов и новых побед на золотой ниве.

Передовиков уборочной страды чествовали профсоюзы
Передовиков уборочной страды чествовали профсоюзы

Передовиков уборочной страды чествовали профсоюзы

Author: Редактор сайта

 
 
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Сегодня, 17 июля, первый экипаж-тысячник области Сергея и Владимира Гайдуковичей (отделение Каленковичи ОАО «Савушкина пуща») Сообщение Передовиков уборочной...
 
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