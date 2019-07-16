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Цель одна – создать безопасные и комфортные условия труда

17.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Цель одна – создать безопасные и комфортные условия труда
Интервью с главным специалистом сектора труда и заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Александром Александровичем БУДАЕМ.

– Александр Александрович! В своем докладе на недавней сессии районного Совета депутатов Вы дали развернутую картину той работы, которая у нас в районе проводится по охране труда, улучшению его условий. Тема из разряда тех, которые всегда на повестке дня. Давайте проанализируем ключевые моменты реализации основных направлений государственной политики в области безопасности труда в организациях всех форм собственности. И конкретно: какова роль в этом властей на местах?

– Закон Республики Беларусь «Об охране труда» наделил местные исполнительные органы власти определенными полномочиями в этой сфере. В работе Пинского районного исполнительного комитета всегда под пристальным вниманием находятся вопросы контроля и организации охраны труда во всех, без исключения, сферах деятельности. Постоянно проводится анализ состояния работы по созданию в организациях здоровых и безопасных условий труда, повышению технологической, трудовой дисциплины, культуры производства и производительности труда. Формы этой работы различные. Конечно, в первую очередь, это планирование мероприятий, направленных на улучшение условий труда. Во-вторых, организация обучения и проверки знаний руководителей и специалистов всех предприятий и организаций, в том числе и без ведомственной подчиненности. В-третьих, это оперативный контроль непосредственно должностными лицами и специалистами райисполкома, в ведении которых находятся вопросы охраны труда, при тесном взаимодействии с контролирующими органами, и в особенности с межрайонной инспекцией труда. И в-четвертых – пропаганда и распространение положительного опыта в области охраны труда.

– Я вот тут перелистал протоколы, согласно которым за истекший период текущего года было проведено 2 выездных заседания Пинской районной комиссии по охране труда.

– Да, в ГЛХУ «Пинский лесхоз» на участке деревообрабатывающего цеха агрогородка Молотковичи и на базе Пинской СПМК-11. На них были рассмотрены все произошедшие несчастные случаи за истекший период, заслушаны с отчетами руководители и ответственные лица, рассмотрена работа мобильной группы райисполкома и другие текущие вопросы.

– Поговорим об этом подробнее…

– Анализ несчастных случаев на производстве показывает, что за январь-май 2019 года в организациях всех форм собственности Пинского района зарегистрировано 11 несчастных случаев на производстве. Несмотря на принимаемые меры, направленные на повышение уровня охраны труда и снижение роста производственного травматизма, в организациях района за январь-май 2019 года в сравнении с 2018 годом произошел рост несчастных случаев с тяжелым исходом.

– Как мы видим, вопрос производственного травматизма в организациях и на предприятиях района остается весьма актуальным. В этой связи попрошу Вас остановиться на таком немаловажном аспекте обеспечения соблюдения законодательства об охране труда в организациях (предприятиях) района, каким является работа мобильной группы райисполкома по проведению обследований субъектов хозяйствования района.

– Мобильная группа Пинского райисполкома создана в целях оказания практической и методической помощи руководителям и специалистам организаций, расположенных на подведомственной территории, в обеспечении законодательства по охране труда при эксплуатации оборудования, зданий и сооружений, работ повышенной опасности, а также по профилактике производственного травматизма, также при этом в оперативном выявлении и устранении нарушений требований безопасности в организациях всех сфер деятельности, расположенных на подведомственной территории. Замечу, в целях повышения результативности и для руководства в своей работе мобильная группа райисполкома действует на основании рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Так, за январь – май 2019 года группой осуществлены обследования на 60 объектах хозяйствования, находящихся на территории района.

– С Вашего позволения, рассмотрим данные по сферам деятельности…

– В ходе обследований выявлено 928 нарушений законодательства об охране труда, электробезопасности, санитарных норм и правил, в том числе в организациях агропромышленного комплекса выявлено 447 нарушений; в организациях строительной отрасли – 132 нарушения; в иных организациях (в том числе и мелких частных) – 349 нарушений. Обследуемым организациям выдано 44 рекомендации по устранению выявленных нарушений. 27 организаций были обследованы повторно на предмет выполнения ранее выданных рекомендаций. Установлено, что в 4-х из них не исполнены рекомендации мобильной группы, для принятия мер реагирования информация направлена в межрайонную прокуратуру.

– Как показывает практика посещений организаций района, мобильной группой выявляются постоянные типичные нарушения, которые носят системный характер. То есть, иными словами, ответственные лица, находящиеся ежедневно на своих рабочих местах, а именно – на объектах, базах, в мастерских и так далее, бездействуют. Видят все эти нарушения, но не принимают никаких мер по устранению, пока не приедет и не укажет им на это мобильная группа райисполкома. И что делать в таких ситуациях?

– Для принятия действенных мер по исключению нарушений, носящих системный характер, в рекомендациях, выдаваемых руководителю, отдельным пунктом прописано привлечение ответственных лиц к дисциплинарной ответственности. Так, за январь – май 2019 года по результатам работы мобильной группы было привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания и выговора 27 ответственных лиц за охрану труда в организациях, в том числе 22 специалиста и 5 инженеров по охране труда. Однако со стороны руководителей иногда встречаешь и непонимание этой меры воздействия. Слышишь в ответ: «А кто будет работать, если я его накажу, а если он уволится?». Однако когда что-то случается, внезапно находятся время и средства, начинают бегать и искать способы устранить все и сразу…

– Александр Александрович! Как известно, в апреле-мае текущего года проведен месячник безопасности в период весенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях района. Каковы его итоги?

– За время проведения месячника мобильная группа райисполкома посетила 7 сельскохозяйственных организаций, выявлено 52 нарушения законодательства по охране труда, электробезопасности, санитарных норм и правил. В мае был проведен месячник безопасности труда в организациях строительной отрасли. А этот год, напомню вам, объявлен Годом безопасного труда в строительстве. Посещено 5 предприятий, где выявлено 43 нарушения. И закрывая тему: в организациях сельского хозяйства проходит месячник по заготовке кормов, ход которого как раз и контролируется мобильной группой райисполкома.

– Для минимизации случаев травмирования работников по вине нанимателя на всех уровнях действует система проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций, а также организаций без ведомственной подчиненности. За истекший период 2019 года проведено 4 заседания, прошел проверку 61 человек, все они аттестованы районной комиссией. А вообще, как проходит проверка?

– Увы, имеются руководители организаций, которые не явились и не прошли проверку знаний в районной комиссии. Еще раз напомню им: вся информация направляется в Пинский межрайонный отдел Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда для принятия мер в соответствии с компетенцией в отношении таких руководителей и их организаций. Сегодня в учреждениях образования, на базе высшего образования, проходят переподготовку по специальности «Охрана труда»  с последующим присвоением квалификации «Специалист по охране труда» два инженера по охране труда организаций района.

– И, наконец, несколько слов о такой форме работы, как пропаганда…

– В целях пропаганды и распространения положительного опыта в области охраны труда ведется разъяснительная и профилактическая работа в трудовых коллективах при проведении семинаров, Дней охраны труда организаций, при посещении мобильной группой райисполкома, информация и материалы по вопросам охраны труда размещаются на сайте райисполкома, публикуются в средствах массовой информации. Согласно утвержденному Порядку проведения Дней охраны труда в Брестской области каждый второй вторник месяца в организациях района проводится День охраны труда. Предприятиями и организациями района ежеквартально представляются протоколы проведенных Дней охраны труда в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Ежемесячно, согласно утвержденному графику, в Днях охраны труда, проводимых в организациях района, принимают участие представители органов государственного надзора и контроля, профсоюза и райисполкома. В целях стимулирования деятельности нанимателей по созданию здоровых и безопасных условий труда ежегодного организуются и проводятся смотры-конкурсы на лучшую организацию работы по охране труда среди субъектов хозяйствования района. Победителям смотра-конкурса вручаются дипломы и денежные вознаграждения.

– Вся эта работа просто не могла не дать нужный результат…

– Она и дала. Решением Брестского областного исполнительного комитета победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда признан республиканский санаторий «Ясельда». Далее, приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь «Об итогах республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2018 году» признаны победителями ЦРМ ОАО «Пинскводстрой» (1 место), ПМК № 58 ОАО «Пинскводстрой» (2 место). Это еще раз доказывает, что такой метод стимулирования организаций (руководителей, специалистов, работников), направленный на стремление их к точке нулевого травматизма, он и есть самый действенный на всех уровнях, как в республике, так и в области и районе.

– Что бы Вы хотели сказать в завершение этого интервью?

– Я не устаю повторять во всех своих выступлениях, докладах, на семинарах и т.д., что обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих остается важнейшей задачей, требующей к себе постоянного внимания, прежде всего самого работника, его нанимателя, общественных организаций. Эта работа подконтрольна органам государственного управления. Все мы осознаем значимость создания безопасных условий труда, и никаких послаблений или причин финансовых, временных или еще каких-либо в вопросах охраны труда не может быть. Цель одна – создать безопасные и комфортные условия труда. И мы со стороны исполкома будем этого добиваться от руководителей организаций всех форм собственности. Жизнь и здоровье невозможно оценить. Только предметная каждодневная работа на всех уровнях – Совета депутатов, исполкома, профсоюзов, нанимателей, ответственность самих работников – позволит обеспечить создание здоровых и безопасных условий труда. Необходимо предпринять все усилия, чтобы живой и здоровый человек, приходя на работу, таковым и оставался.

Взял интервью Юрий СЕРГЕЕВ.

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