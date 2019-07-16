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Британские морпехи проиграли бой эстонским ополченцам

17.07.2019 14:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неожиданным результатом закончилось противостояние морской пехоты британского флота и эстонских ополченцев. Формирования «Кайтселийта» — Союза обороны Эстонии — совершенно неожиданно победили британскую элиту. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Великобритании.


Ополченцы «Кайтселийта». Фото: wikipedia.org

В ходе прошедших в начале июля учений морпехам предстояло «освободить» остров Сааремаа в Рижском заливе от «оккупантов» — последних изображали как раз участники «Кайтселийта». Морскую пехоту поддерживала внушительная группировка — два корабля, два вертолета и танк.

В начале операции Королевский флот провел отвлекающие маневры, позволившие высадить разведывательные группы, выяснившие расположение позиций эстонцев. После этого корабли высадили главные силы десантников, которые начали штурм острова. И потерпели поражение.

В пресс-релизе указано, что эстонцы воспользовались своим численным превосходством и отразили наступление морпехов.

После рассмотрения обстоятельств «боя» арбитры отдали победу ополченцам, которые «отбросили британцев, невзирая на внезапность атаки». Морской пехоте результаты справедливыми не показались, они считают, что довели дело до боевой ничьи.

 
 
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Несмотря на внезапность атаки, британцы не смогли захватить у эстонцев остров.
 
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