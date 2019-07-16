А это точно Гродно? Как выглядят первые дома в новом микрорайоне

Источник материала: Tut.by

Продолжается возведение нового жилого микрорайона в Гродно на улице Лидской. Работы начались в 2018 году, а сейчас издание newgrodno.by публикует снимки с объекта.





Как было запланировано проектом, первые дома №№ 33, 35 и 37 по улице Лидской уже сданы. Дома полностью готовы к эксплуатации, придворовые территории облагорожены.









Микрорайон будет полностью обеспечен культурно-бытовой и социальной инфраструктурой: для будущих жильцов ведется озеленение и благоустройство территории, подъездов, тротуаров, возведены многофункциональные спортивные и детские площадки.









Внутри подъездов установлено специальное оборудование для людей на колясках.









Уже запланировано начало II этапа застройки.





Напомним, что для создания нового микрорайона были снесены порядка 40 зданий на территории бывшего военного городка.









В дальнейших планах застройщиков оборудовать микрорайон по улице Лидской детским садиком с начальной школой и торговым центром.