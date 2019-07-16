В Беларуси заканчивают разработку новых снарядов для «Града»

Источник материала: Tut.by

Белорусский «Завод точной электромеханики» заявил о том, что практически завершил опытно-конструкторские работы по созданию модернизированного 122-миллиметрового снаряда РС 9М524МБ для системы залпового огня «Град». Об этом сообщает Госкомвоенпром.



Фото: wikipedia.org

Новый снаряд будет иметь головную часть повышенного могущества и готовые поражающие элементы. На расстоянии до 15 километров боеприпас сможет эффективно поражать живую силу и легкобронированную технику, бороться с артиллерией противника, накрывать командные пункты, склады и другие цели в тылу.

Применять снаряды можно с машин М-21 «Град» и БМ-21А «БелГрад», дорабатывать РСЗО для этого не придется.

Опытно-конструкторские работы закончатся уже в этом году, новые боеприпасы предполагается и поставить на вооружение в белорусскую армию, и отправить на экспорт.