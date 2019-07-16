Шок! Женщине грозит тюрьма за покупку лекарства смертельно больному сыну









Как рассказала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, женщина пыталась найти противосудорожный препарат «Фризиум» для своего сына, но в России его не было, и она заказала его через интернет.





«Сегодня мама пришла на почту по адресу Москва, улица Салтыковская, 27. Расписалась в квитанции и получила посылку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника полиции и сказали, что посылка арестована как контрабанда, мама задержана», — написала Мониава.





По ее словам, экспертиза уже показала, что в посылке были психотропные вещества, и по данному факту будет возбуждено уголовное дело.





Позже полиция опровергла сообщения о задержании москвички. «Информация <...> не соответствует действительности. Сотрудники полиции в задержании указанной гражданки участия не принимали», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает ТАСС.





По данным источника информагентства, материалы дела, которое завели после задержания женщины, находятся в Федеральной таможенной службе.





Препарат ребенку назначили врачи

По словам директора фонда, Боголюбова пыталась объяснить, что если бы «Фризиум», который относится к психотропным препаратам, можно было купить в России, то она бы так и поступила. «Препарат указан в выписке. Но купить фризиум в России невозможно — он не зарегистрирован», — подчеркнула Мониава.





«Дальше 7 часов маму держали на почте в окружении сотрудников МВД, таможни и т.д. Проводили опросы и допросы. Брали показания письменные и устные. Проводили "осмотр места происшествия". На маму морально давили и прессовали. "Мы сейчас вас задержим", "уголовное дело может быть возбуждено по факту, а может быть против Вас" и т.п.», — написала она.





Ребенок Боголюбовой страдает редким недугом, от которого уже умерла его сестра

Болезнь Баттена — это редкое неизлечимое генетическое заболевание, которое приводит к потере речи, слепоте, слабоумию, эпилепсии и судорогам. «Мишу кормят через трубку в животе, гастростому. Миша не может говорить и ходить. У Миши судороги, от которых он постоянно мучается. От той же самой болезни умерла его сестра», — написала Мониава.





По его словам, дочь Боголюбовой умерла от болезни Баттена в возрасте девяти лет «от мучительных судорог». «Когда Мише поставили тот же самый диагноз, и у него начались такие же судороги... Неврологи порекомендовали новый современный препарат — фризиум. Конечно, мама уцепилась за этот шанс» — добавила она.





По ее словам, ребенку пробовали давать все зарегистрированные в России препараты, но они не помогают. «Если завтра у Миши начнутся судороги, мы не знаем, чем ему помочь», — подчеркнула директор фонда.





Женщину отпустили после звонка «в правительство»

Мониава рассказала, что во время допроса на почте с сыном женщины сидела его старшая сестра, и в это время у него началось желудочное кровотечение.





«Его стало тошнить кровью. Мама просила полицейских отпустить ее домой. Полицейские ответили, что в посылке большая доза психотропного препарата, и это уголовное дело. Я звонила [учредителю фонда помощи хосписам "Вера"] Нюте [Федермессер]. Нюта звонила в правительство. Благодаря Нютиным звонкам в 11 вечера маму наконец-то отпустили», — написала Мониава.





Вместе с тем, сама женщина рассказала корреспонденту «Ленты.ру», что в районе полудня в среду, 17 июня, она опять отправилась «к дознавателю».





С такой же проблемой сталкиваются десятки тысяч россиян

«Я уже писала об этой проблеме письмо в Минздрав. Ходила на встречу с [министром здравоохранения Вероникой] Скворцовой. Было дано много обещаний. Но ничего не изменилось. Противосудорожные препараты в России так и не стали доступны. Десятки тысяч родителей до сих пор вынуждены становиться преступниками, нарушать закон, рисковать оказаться в тюрьме, чтобы помочь своим детям снять судороги» — написала Мониава.





«Диазепам в микроклизмах, сабрил, фризиум... Огромное количество детей в России зависимы от этих неинъекционных форм препаратов, — добавила она. — Минздрав до сих пор не занимается обеспечением детей этими лекарствами. Родители вынуждены покупать препараты от судорог в интернете, за большие деньги, рискуя».





Об этом же «Ленте.ру» рассказала москвичка Светлана Зайцева, мама пятилетнего Семена, который страдает ДЦП, эпилепсией и глухотой.





«Я тоже получаю незарегистрированный противосудорожный препарат по почте. Страшно ли мне попасть в тюрьму? Когда ребенок бьется в судорогах, синеет, у него сводит все тело, даже зрачки глаз затягивает в бок — вот это страшно. У меня восемь детей. Я иногда с горечью думаю, что если меня посадят, я хотя бы высплюсь».





Похожий случай произошел в России в 2018 году

Тогда в Москве возбудили дело о сбыте наркотиков против жительницы столицы Екатерины Конновой, которая продала в интернете лекарство против эпилепсии. Коннова купила для шестилетнего сына с ДЦП и эпилепсией противосудорожный препарат, не зарегистрированный в России — диазепам в виде микроклизм.





Она нашла лекарство на форуме для родителей больных детей. Когда диазепам перестал помогать, женщина решила продать лекарство одному из пользователей форума за 3250 рублей. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов, женщине грозило до восьми лет тюрьмы.





После резонанса в СМИ и появления петиций с требованием немедленно прекратить уголовное преследование женщины, МВД России сообщило об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Конновой.





Она и ее ребенок — также подопечные детского хосписа «Дом с маяком», пояснила «Ленте.ру» пресс-секретарь хосписа Софья Харькова.